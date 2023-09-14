Эстония, Латвия и Литва не согласовали конфискацию авто с регистрацией в России

Эстония, Латвия и Литва не смогли согласовать вопросы о конфискации авто с регистрацией в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что на повестке дня стоит вопрос о том, что делать с теми автомобилями, которые уже находятся в стране. По его словам, одна из возможностей – это конфискация, передает ТАСС.

«Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел [других прибалтийских государств] выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет», – сказал Ляэнеметса, добавив, что этот вопрос еще предстоит проработать властям.

Между тем таможня Литвы сообщила о снижении потока автомобилей из России, пытающихся въехать в страну.

За минувшие сутки таможня не пропустила семь автомобилей с российскими номерами. То есть с утра понедельника въезд был запрещен 42 машинам, сообщил портал Delfi со ссылкой на данные таможни.

О запрете въезда автомобилей с российской регистрацией ранее объявили Эстония, Латвия и Литва. При этом Чехия сообщила, что не будет отбирать зарегистрированные в России автомобили на въезде в страну.