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Эстония, Латвия и Литва не согласовали конфискацию авто с регистрацией в России
Эстония, Латвия и Литва не смогли согласовать вопросы о конфискации авто с регистрацией в России
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы не смогли согласовать единый подход к конфискации автомобилей с регистрацией в России в соответствии с режимом антироссийских санкций ЕС, сообщила газета Postimees со ссылкой на заявление эстонского министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.
Он отметил, что на повестке дня стоит вопрос о том, что делать с теми автомобилями, которые уже находятся в стране. По его словам, одна из возможностей – это конфискация, передает ТАСС.
«Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел [других прибалтийских государств] выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет», – сказал Ляэнеметса, добавив, что этот вопрос еще предстоит проработать властям.
Между тем таможня Литвы сообщила о снижении потока автомобилей из России, пытающихся въехать в страну.
За минувшие сутки таможня не пропустила семь автомобилей с российскими номерами. То есть с утра понедельника въезд был запрещен 42 машинам, сообщил портал Delfi со ссылкой на данные таможни.
О запрете въезда автомобилей с российской регистрацией ранее объявили Эстония, Латвия и Литва. При этом Чехия сообщила, что не будет отбирать зарегистрированные в России автомобили на въезде в страну.