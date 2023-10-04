Глава ДНР сообщил о подготовке ВСУ к наступлению

Пушилин: ВСУ готовятся к наступлению на южном участке фронта в ДНР через пять–семь дней

Tекст: Ольга Никитина

Пушилин в эфире «Соловьев Live» отметил, что сейчас ВСУ занимаются отвлекающими действиями. Российское военное командование, по словам главы ДНР, понимает, как противостоять замыслу ВСУ.

Также он отметил, что украинские силы берегут натовскую военную технику. Пушилин предположил, что такое требование в ВСУ может быть связано с неаккуратным и не вполне адекватным использованием данной техники, а также тем, что у российской стороны имеется много затрофеенной западной техники, передает РИА «Новости».

По словам Пушилина, если ВСУ и применяют технику, то речь идет о советских образцах, которые прошли ремонт. Но и то в небольшом количестве, уточнил он.

«Все-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление – последняя попытка перед распутицей», – пояснил глава ДНР.

Кроме того, глава ДНР сообщил, что украинские боевики после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска. «Это пресловутая Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – вот рубеж, на который они пытаются все-таки выйти, рубеж железной дороги», – уточнил он.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления. Для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. В России этот план украинской стороны назвали самоубийственным.