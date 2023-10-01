Шеремет: Новый план контрнаступления Украины самоубийственен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления и для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС.

По словам Шеремета, это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, а новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Он добавил, что «это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины», передает РИА «Новости».

По его словам, Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государства, а русское оружие сделает свое дело и уничтожит любого агрессора и оккупанта, который посягнет на российский суверенитет.

Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия освободит и присоединит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».

Газета ВЗГЛЯД писала, как от победы на Украине зависит новый мировой порядок.