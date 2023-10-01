В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.6 комментариев
В Госдуме назвали самоубийством новый план контрнаступления Зеленского
Шеремет: Новый план контрнаступления Украины самоубийственен
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе.
Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления и для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС.
По словам Шеремета, это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, а новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Он добавил, что «это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины», передает РИА «Новости».
По его словам, Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государства, а русское оружие сделает свое дело и уничтожит любого агрессора и оккупанта, который посягнет на российский суверенитет.
Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия освободит и присоединит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».
Газета ВЗГЛЯД писала, как от победы на Украине зависит новый мировой порядок.