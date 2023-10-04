Астана заявила о планах начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября

Tекст: Александра Юдина

По его словам, уже завершаются проводимые на территории Казахстана ремонтные работы, связанные со строительными работами и выделением отдельной нитки для учета газа, передает ТАСС.

Саткалиев отметил, что в ближайшее время по завершении данных работ власти Казахстана смогут объявить о начале транзита.

Отмечается, что работы должны быть завершены в соответствии с графиком до конца этого месяца».

Напомним, в июне российская компания «Газпром» подписала договор с казахстанской QazaqGaz о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.