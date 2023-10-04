Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Астана заявила о планах начать транспортировку газа из России в Узбекистан
Астана заявила о планах начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября
Правительство Казахстана собирается начать транзит газа из России в Узбекистан до конца октября, сообщил глава Минэнергетики республики Алмасадам Саткалиев.
По его словам, уже завершаются проводимые на территории Казахстана ремонтные работы, связанные со строительными работами и выделением отдельной нитки для учета газа, передает ТАСС.
Саткалиев отметил, что в ближайшее время по завершении данных работ власти Казахстана смогут объявить о начале транзита.
Отмечается, что работы должны быть завершены в соответствии с графиком до конца этого месяца».
Напомним, в июне российская компания «Газпром» подписала договор с казахстанской QazaqGaz о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.