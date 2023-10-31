Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.2 комментария
Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
Bloomberg: Макрон посетит Казахстан для повышения энергобезопасности Франции
Целью визитов французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан является повышение энергетической безопасности Франции, он «ищет новых друзей и уран», сообщает Bloomberg.
Источник сообщил, что Макрон собирается посетить Казахстан и Узбекистан – двух поставщиков урана, который необходим для ядерных реакторов Франции. При этом французский президент хочет попытаться повлиять на якобы зависимость бывших советских республик от России, передает РИА «Новости».
В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. По данным Bloomberg, расширение присутствия французской компании Orano в Казахстане также будет среди обсуждаемых вопросов в ходе визита Макрона в страну.
Ранее стало известно, что Макрон 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, на следующий день он отправится в Узбекистан.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Франция потерпела поражение в Африке, где добывается значительная часть урана для французских АЭС.