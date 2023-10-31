Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.0 комментариев
Бизнесмена из Калининграда осудили за попытку вступить в иностранный легион ВСУ
Военный суд приговорил бизнесмена из Калининграда к 11 годам колонии за попытку вступить в иностранный легион ВСУ
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии бизнесмена из Калининграда Андрея Гальчевского за госизмену в виде попытки вступить в иностранный легион ВСУ, сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что Гальчевскому назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год, в данный момент подсудимый обжаловал приговор, передает ТАСС.
Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.
Известно, что 60-летний Гальчевский планировал стать участником иностранного легиона ВСУ и летом прошлого года отправил со своей электронной почты запрос в посольства Украины в Израиле и в Польше с просьбой быть зачисленным туда. В конце лета прошлого года он купил билет в Москву, а оттуда в Минск, затем автобусом собирался добраться до Вильнюса, где забронировал номер в гостинице. Его задержали в России в октябре прошлого года.
Ранее ФСБ задержала в Севастополе работавшего на военную разведку Украины россиянина.