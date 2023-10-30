Политолог назвал беспорядки в Махачкале попыткой дестабилизации обстановки в России из-за рубежа

Политолог Корнилов: Беспорядки в Дагестане стали попыткой внешних игроков раскачать ситуацию в России перед выборами

Tекст: Илья Абрамов

«При анализе событий в Дагестане необходимо четко разделять цели протестующих и тех, кто их направлял. Погромщики были наэлектризованы новостями с Ближнего Востока и решили мстить за мусульман, которые сейчас находятся в Газе. Поэтому участники акции, направляемые невидимой рукой, решились на выходку в аэропорту», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Совершенно другие цели преследовали организаторы. Мы понимаем, что за ними стоят внешние игроки. Один из Telegram-каналов, курировавших протестантов, управляется с Украины. Более того, он аффилирован со сбежавшим из России экстремистом Ильей Пономаревым (является иноагентом). Он сам признавал этот факт. Те, кто принял участие в этой провокации, должны понимать, что их используют для раскачки ситуации внутри страны», – отмечает эксперт.

«Запад, несомненно, попытается вмешаться в предвыборную кампанию в России. У нас не было ни одного важного электорального процесса, которым бы не попытались воспользоваться внешние силы. Мы должны готовиться к этому и понимать, что будет использован любой повод», – подчеркивает он.

«Наша власть уже имеет опыт борьбы с давлением из-за рубежа в условиях выборов. Однако для этого потребуется серьезная работа со стороны спецслужб и СМИ, а самое главное, сознательных граждан. Только совместная работа позволит России спокойно провести выборы и не допустить повторения дагестанских событий», – резюмировал Корнилов.

Ранее Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в Махачкале нетипичными как для Северного Кавказа, так и для страны в целом. В организации заявили, что произошедшие беспорядки являются «безусловно, опасными, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию».

Отмечается, что конгресс находится в постоянном контакте с государственными структурами. «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК.

В то же время первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию. Он призвал всех граждан, исповедующих ислам, руководствоваться здравым смыслом, а также требованиями религии и ее правилами.

Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

В связи с происходящими событиями, было принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные площадки.

В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Об этом Минздрав республики сообщил на официальном Telegram-канале. При этом всем пострадавшим в настоящий момент оказывается помощь. Отмечается, что двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Между тем правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и уже доставлены в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

Ситуацию прокомментировал глава республики Дагестан Сергей Меликов. Он заявил, что акция в аэропорту оперировалась с территории Украины. При этом он «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали и те силы внутри региона, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования», проходящие здесь.

Кроме того, он признался, что испытывает стыд за произошедшее. Меликов предложил задержанным отправиться добровольцами в зону проведения, чтобы «отмыться от позора». Тем не менее он подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.