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Сбежавшие от мобилизации год назад россияне поселились в аэропорту Сеула
Ренхап: Сбежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной Кореи
Уехавшие от мобилизации в Южную Корею трое граждан России более года не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон, Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия их проживания, сообщило агентство Ренхап.
Сообщается, что трое военнообязанных россиян «поселились» в зоне ожидания вылета в аэропорту Инчхон с октября прошлого года после того, как «бежали от призыва в ВС России. Комиссия по правам человека рекомендовала управляющим воздушной гаванью «расширить пространство для россиян в зоне вылета и улучшить их питание и условия проживания», передает ТАСС.
Правозащитники также попросили министерство юстиции создать отдельное помещение для ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, касающиеся питания и медицинской помощи. По их словам, длительное ожидание в зоне вылета унижает человеческое достоинства.
В свою очередь в российском посольстве в Сеуле указали, что у них нет данных о «застрявших россиянах», ни сами заявители, ни корейские полномочные органы по данному вопросу не обращались.
Ранее власти Южной Кореи отказались выдавать предоставление убежища россиянам, сославшись, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. Они подали жалобу на решение министерства юстиции. В феврале южнокорейский суд постановил отменить решение в отношении двух россиян. В ответ исполнительная власть подала свою апелляцию.