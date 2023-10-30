В Германии предрекли конец цивилизации

В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии

Эксперт Юшков: Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии

Tекст: Алёна Задорожная

«Нигерия сейчас активно экспортирует СПГ, причем делает это при полной загрузке своих заводов. Дать европейцам какие-то дополнительные объемы топлива она не может. Поэтому здесь не очень понятно, как и о чем собрался договариваться Шольц», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Если ФРГ хочет получить больше сырья, ей надо просто заплатить за это дороже. И тогда СПГ пойдет немцам. Но Германия хочет купить газ дешево и в больших объемах. Пойти на такие условия никто не может, поэтому Берлину придется играть по правилам рынка», – иронично замечает собеседник.

«При этом Нигерия ранее предлагала ряд проектов на поставку трубопроводного газа в Европу. Так, была идея Транссахарского газопровода, который проходил бы из Нигерии в Алжир, а далее через Средиземное море в Европу. Но на этом маршруте то и дело происходят подрывы труб. В результате теракты приводят к рискам для инвесторов», – рассказывает эксперт.

«Еще один проект предполагал строительство морского газопровода вдоль побережья всей Африки. Но это очень дорого. Несмотря на то, что это происходит в условиях, когда европейские политики просят газ у африканцев, вкладывать деньги все равно придется коммерческим компаниям», – продолжил он.

«И что же видят представители этих компаний? С одной стороны – спрос. С другой стороны – постоянное изменение цены. Получается, что инвесторы не могут просчитать бизнес-план и обеспечить возвращение вложенных денег. К этому добавляется третий аспект – политики не отказываются от курса на декарбонизацию», – обращает внимание собеседник.

«Как мы понимаем, для создания какого-то проекта необходимо подписать контракт на десятилетия. Но не очень понятно, как это делать в условиях, когда к 2050 году Европа хочет полностью отказаться от потребления ископаемых источников энергии. Поэтому Нигерия едва ли сможет заменить Россию в данном вопросе», – заключает Юшков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны, и надеются на сотрудничество.

Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.