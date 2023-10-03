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В Китае сочли реакцию Глобального Юга на СВО неожиданной для США
CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох
Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох, которые привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран, пишет обозреватель Имран Халид в статье для китайского CGTN.
Халид утверждает, что с начала конфликта на Украине многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. По версии автора статьи, подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы, передает РИА «Новости».
По словам обозревателя издания, со времен холодной войны многие развивающиеся государства соблюдают укоренившуюся традицию «неприсоединения», при этом украинский конфликт еще более обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом.
Халид считает, что отличительной чертой современного варианта политики «неприсоединения» является ее усиление в период, когда Глобальный Юг обладает значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. «Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией», – отмечает обозреватель.
По мнению автора, экономическое усиление наделяет «неприсоединившиеся» страны более значительными рычагами глобального влияния, позволяя им выдвигать собственные инициативы, – что раньше «казалось немыслимым».
Обозреватель выразил уверенность, что на Глобальном Юге бытует мнение о том, что жизни людей, проживающих в Европе и США, почему-то считаются более ценными, чем жизни тех, кто был вовлечен в давние конфликты: в Африке, на Ближнем Востоке или в любой другой горячей точке, которую только можно привести в пример.
В результате возрождение политики «неприсоединения» в ее современной «активной» форме подчеркивает преобладающее на Глобальном Юге разочарование в традиционном «либеральном международном порядке», проповедуемом Западом, резюмирует автор.
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