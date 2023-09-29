У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.0 комментариев
Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС
В Пекине против решения Белого дома об отказе направлять Москве приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
По его словам, такой шаг со стороны Соединенных Штатов нарушает общепринятую международную практику, так как страна-хозяйка обязана пригласить всех полноправных и полноценных членов АТЭС, передает ТАСС.
Ханьхуэй отметил, что США продолжают придерживаться придирчивой и дискриминирующей позиции по отношению к России, в Китае выступают против выбранной Штатами позиции.
Также дипломат отметил, что Москва имеет исчерпывающие данные о китайско-американских контактах.
Так, по словам Ханьхуэя, Пекин сам проинформировал Москву об итогах встреч между Китаем и США, в том числе касательно переговоров главы МИД Китая Ван И с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
Ранее Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собираются приглашать ряд лидеров, в том числе Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.
До этого США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.