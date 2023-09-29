Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС

Tекст: Александра Юдина

По его словам, такой шаг со стороны Соединенных Штатов нарушает общепринятую международную практику, так как страна-хозяйка обязана пригласить всех полноправных и полноценных членов АТЭС, передает ТАСС.

Ханьхуэй отметил, что США продолжают придерживаться придирчивой и дискриминирующей позиции по отношению к России, в Китае выступают против выбранной Штатами позиции.

Также дипломат отметил, что Москва имеет исчерпывающие данные о китайско-американских контактах.

Так, по словам Ханьхуэя, Пекин сам проинформировал Москву об итогах встреч между Китаем и США, в том числе касательно переговоров главы МИД Китая Ван И с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ранее Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собираются приглашать ряд лидеров, в том числе Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

До этого США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

