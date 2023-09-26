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    Американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ
    Эксперт объяснил, почему российские военные отражают атаки превосходящих сил ВСУ
    В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    Военный США: Россия уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24
    Глава МВД связал действия Запада на Украине и в Армении
    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    С Ани Лорак сняли подозрения в поддержке ВСУ
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия всегда возвращается

    За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

    9 комментариев
    26 сентября 2023, 05:56

    МИД: Белый дом решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

    По его словам, после этого Москва отправила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства-председателя АТЭС и отправить приглашение российскому лидеру, передает РИА «Новости».

    Также в российском дипведомстве отметили, что продолжат работу с американской стороной и будут выполнять все необходимые действия.

    При этом Бердыев подчеркнул, что решение США не приглашать Путина является недобросовестным, оно демонстрирует «конфронтационный подход к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    25 сентября 2023, 07:41
    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище, сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Гуменюк заявила в эфире телеканала «Рада», что морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен». Кроме того, по ее словам, «попали в зернохранилище», передает ТАСС.

    Накануне вечером на Украине сообщали о «прилетах» в некоторых районах Одессы и в порту города Южный. Кроме того, взрывы якобы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    25 сентября 2023, 09:59
    Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение

    «Коммерсант»: Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение

    Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Молдавии предложили Газпрому заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза», пишут российские СМИ.

    По информации «Коммерсанта», молдавская сторона отправила «Молдовагазу» (Газпром – основной акционер, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения вместе с результатами аудита долга перед российской компанией.

    Кишинев, согласно документу, требует немедленно списать долги «Молдовагаза» перед компанией «Факторинг Финанс», которая подконтрольна Газпрому и которой переуступлен долг «Молдовагаза» в размере 275 млн долларов, а также перед самим Газпромом (еще 433 млн долларов).

    Взамен, по данным издания, власти Молдавии предлагают, чтобы «Молдовагаз» оплатил Газпрому 153,57 млн долларов в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Выплата, согласно предложению, должна быть осуществлена до конца 2025 года. Кроме того, Молдавия выразила готовность отказаться от претензий, которые могут возникнуть в связи с «неправильным распределением» транзитных платежей и отсутствием поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года (около 160 млн долларов).

    По данным «Коммерсанта», схема представлена в переписке между чиновниками министерства энергетики Молдавии, аудиторами и привлеченными юристами.

    Ранее Кишинев заявлял, что хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов.

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    25 сентября 2023, 12:02
    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО

    ТАСС: Комитет Совфеда предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО

    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости в период проведения спецоперации поездок в страны – члены НАТО, сообщил источник в верхней палате парламента.

    Источник ТАСС сообщила, что комитет рассмотрел «конкретные факты» и «решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы». В комитете Совета Федерации подчеркнули, что это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом.

    По данным СМИ, летом Нарусова находилась в Испании.

    Коллеги, по словам источника, считают возмутительным, что сенатор выезжала в страну НАТО в период СВО, когда альянс фактически ведет войну против России. Он отметил, что «будучи пойманной на этом», сенатор «даже не пытается объяснить ничего гражданам, жителям своего региона».

    Источник добавил, что по информации комитета СФ, Нарусова пересекла границу 18 июля и отсутствовала до 6 августа.

    Кроме того, также «в связи с неоднократными обращениями граждан» официально вынесен вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты. Отмечается, что сенатор не предоставила справок, которые бы подтверждали уважительную причину неявки.

    При этом в аппарате Нарусовой заявили «Газете.Ru», что не знают о вынесенном в отношении нее предупреждении из-за поездки в страну НАТО. Там отметили, что в понедельник сенатор находилась на заседании профильного комитета.

    Коментарии (89)
    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

    Коментарии (36)
    25 сентября 2023, 06:23
    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта

    Лидер движения «Другая Украина» Медведчук назвал три условия для мирного урегулирования украинского конфликта

    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта
    @ www.kremlin.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Для мирного урегулирования украинского конфликта необходимы учет интересов стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами и понимание, что мир давно дошел до опасной черты, выразил мнение лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», что президент Украины Владимир Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. По словам Медведчука, Зеленский ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами, передает ТАСС.

    «Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него «заела пластинка», ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым», – отмечает лидер движения «Другая Украина».

    По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», – продолжает он.

    «Жизни украинских граждан в этой игре – расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», – подчеркивает Медведчук.

    По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

    Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал условие признания Россией территориальной целостности Украины.

    Коментарии (44)
    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

    Коментарии (23)
    25 сентября 2023, 13:49
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Шойгу детально доложил Путину о бое, который российские военные вели вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым, передает ТАСС.

    По словам Пескова, министр рассказал Путину о происходящем «во всех деталях».

    На кадрах, опубликованных ранее Минобороны запечатлено, как пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ около Урожайного.

    Сообщалось, что украинские военные забрасывали позиции российских войск гранатами. Калашников «умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим». В Минобороны подчеркнули, что подразделение действовало слаженно, из боя «никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного.

    Замкомандира взвода, отразившего атаку ВСУ, Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Героя Российской Федерации.

    Коментарии (20)
    25 сентября 2023, 14:19
    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», находится в плену на Украине, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

    Он сообщил, что заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Жена бывшего мэра рассказала некоторые подробности Сапко, который обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением в специальную контактную группу, которая занимается вопросами обмена военнослужащих, передает Ura.ru.

    Ранее глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 18:41
    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным

    Эксперты объяснили, почему власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина

    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    «В Америке существует очень серьезная информационная цензура. И в данном случае совершенно очевидно, что это интервью имело бы колоссальный эффект, учитывая размер и широту аудитории Карлсона. Возможно, оно собрало бы даже не десятки, а сотни миллионов зрителей», – предположил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Карлсон сейчас является медийной и даже наполовину политической фигурой. Он создал образ того, кто может пообщаться с любым лидером или с любой известной во всемирном масштабе личностью», – указал он.

    «Телеведущий показал, что сейчас администрация Байдена опасается освещения позиции России, интерпретации некоторых событий словами российского президента. Это могло бы очень серьезно ударить по президенту США и его окружению. И это даже несмотря на то, что вопросы интервью могли бы быть согласованы», – отметил эксперт.

    «Рейтинг Байдена падает. И его слова и заявления нередко не доходят до сознания общественности. Помимо этого, Путин в интервью предстал бы достаточно молодым и энергичным политиком. Это лишний раз подчеркнуло бы дряхлость Байдена. Картинка уверенного в себе российского лидера, хорошо выглядящего, словом, не допускающего оговорок и двусмысленностей, стала бы еще большим ударом, в частности по Байдену и по демократам в целом. Даже большим ударом, нежели сами ответы Путина», – сказал политолог.

    «Кроме того, запрет говорит о том, что в США идет превращение органов регулирования в орудия борьбы с политическими противниками. Карлсон просто хотел взять интервью, а не обратиться к американской общественности с какими-то призывами. Он делает свою работу. Это при том, что в Конституции США прописано – власти не имеют права посягать на свободу слова и свободу прессы», – напомнил аналитик.

    «Карлсона по политическим взглядам, безусловно, можно отнести к сторонникам Трампа. Обратите внимание, в его рабочем кабинете висит вырезка из газеты 1945 года с новостью о том, что умер Франклин Рузвельт. Телеведущий как бы демонстрирует свою антидемократическую направленность. Причем он крайне правых позиций», – подчеркнул он.

    «Не думаю, что речь идет о том, что кто-то из американских чиновников напрямую запретил Карлсону брать интервью у Путина. Вероятно, это иносказательная риторика. В 2021 году журналист уже говорил, что хочет взять интервью у Путина, но тогда был скандал, он оказался под слежкой АНБ. Вероятно, ему так намекнули, что если он будет брать интервью у лидеров недружественных США стран, то у него будут проблемы с американским разведывательным сообществом», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Ну а телеведущий трактовал это как запрет. Не исключаю, что он опасается преследования со стороны органов госбезопасности США в случае интервью. Так что это не столько нарушение свободы слова, сколько акт политического давления на самого Карлсона», – заключил эксперт.

    Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Никто не сказал: «Подождите секунду. Возможно, мне не нравится этот парень, но он имеет право брать интервью у кого хочет, и мы имеем право услышать, что говорит Путин». Разве нам не разрешено слышать его голос?» – возмутился он.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера.

    Он также выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит. Песков добавил, что Путин в общении с зарубежными СМИ всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию нашей страны.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина. Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента».

    Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox. Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (9)
    25 сентября 2023, 16:30
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (34)
    25 сентября 2023, 20:57
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    @ public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли заявления политолога и журналистки Евгении Альбац (признана СМИ-иноагентом) о том, что Николай Гоголь писал по-русски из-за указа Александра II о запрете украинского языка.

    Альбац во время одного из своих интервью заявила, что писатель Николай Гоголь не мог писать по-украински, поскольку это было запрещено законами императорской России. По ее мнению, Гоголь вынужден был писать на русском языке, поскольку император Александр II издал «эдикт», запрещающий издавать документы и книги на украинском языке. Поэтому Гоголь писал свои произведения на русском, чтобы быть напечатанным.

    Блогеры и журналисты указали Альбац на незнание истории. Так, радиоведущий Юрий Будкин напомнил в своем Telegram-канале о том, что Гоголь умер за 25 лет до того, как Александр II подписал такой указ. «Он власть получил, когда Гоголь уже умер», – подчеркнул Будкин.

    «Мне, кстати, тут больше понравилось слово «эдикт», – написал блогер Сергей Шмидт. –  А то, что Гоголь умер за четыре года до начала царствования Александра II, так это он сам виноват. Его никто не заставлял». Шмидт считает, что нужно радоваться, что «профессор Альбац» (бывший профессор Высшей школы экономики) преподает сейчас у американских студентов, а не в России.

    Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Напомним, годы жизни Николая Гоголя - 1809-1852 гг, а император Александр Второй родился в 1818, взошел на престол в 1855, а умер в 1881 году.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 09:02
    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море

    Финский эксперт Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ России в Балтике

    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Серия стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут», которую на прошлой неделе провел экипаж корвета «Стойкий», является «не самым обычным делом», пишут финские СМИ.

    Как заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в комментарии газете Ilta-Sanomat, «такое происходит не каждый год». При этом, по его словам, «уникальными» прошедшие учения считать нельзя. Эксперт добавил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, к примеру, технические и учебные причины, передает «Царьград».

    В свою очередь председатель комитета обороны финского парламента Юкки Копра заявлял, что Россия «при желании» могла бы оказать на Финляндию давление при помощи прошедших маневров. Тогда финны оказались бы в «исключительной ситуации», считает он. При этом, по его мнению, в настоящее время ситуация не такая.

    В середине сентября президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.

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    25 сентября 2023, 14:24
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

    В субботу Минобороны сообщало, что ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ. Отмечалось, что под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки.

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    25 сентября 2023, 20:49
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Провокации в виде сжигания Корана недопустимы, однако существуют и правила содержания под стражей обвиняемых, заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Так он прокомментировал видео с избиением поджигателя Корана, выложенное Рамзаном Кадыровым.

    «Считаю, что сжигание Корана – серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране», – сказал Фадеев, сообщает Telegram-канал СПЧ.

    При этом он отметил, что есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться. «Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана», – сказал глава СПЧ.

    На видео отреагировала и член СПЧ Марина Ахмедова. «При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО, я не то чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстает против этого», – написала она в своем Telegram-канале.

    «Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», – отметила Ахмедова.

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как его сын Адам Кадыров избил сжегшего Коран Никиту Журавеля. На видео мужчина наносит сидящему Журавелю несколько ударов руками и ногами.

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    25 сентября 2023, 18:32
    Экс-советник Пентагона: Россия уничтожит аэродромы на Украине вместе с Су-24

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24

    Экс-советник Пентагона: Россия уничтожит аэродромы на Украине вместе с Су-24
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

    Макгрегор обратил внимание, что Су-24, которые якобы выпустили ракеты Storm Shadow по Крыму, поднимались в воздух с аэродромов на Западной Украине, рядом со Львовом, пишет «Российская газета».

    Полковник заявил, что, по его данным, таких ВПП, откуда могут взлетать Су-24, на Западной Украине несколько, и ВС России внимательно наблюдают за украинскими аэродромами. По его словам, ВСУ могут лишиться всей военной авиации, которую уничтожит Российская армия вместе со штурмовиками.

    Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Напомним, командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что украинские самолеты не успевают подняться в воздух с аэродрома, как сразу же оказываются в зоне поражения.

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