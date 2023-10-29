Взрывы прогремели на Украине

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

Tекст: Антон Антонов

Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.