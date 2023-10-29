Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.
Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.
Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.
Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.