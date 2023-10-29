Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Нетаньяху опроверг заявления о получении предупреждений об атаке ХАМАС
Нетаньяху опроверг утверждения о получении предупреждений относительно готовящейся атаки ХАМАС
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не получал предупреждений о том, что палестинское движение ХАМАС готовило атаку на Израиль, сообщила его пресс-служба.
В заявлении, опубликованном на странице Нетаньяху в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), говорится, что «ни при каких обстоятельствах и ни на каком этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС». Более того, разведка и силы безопасности Израиля полагали, что ХАМАС ведет себя «сдержанно», нацелен на «урегулирование», о чем и сообщали кабмину.
Напомним, Нетаньяху заверил, что все обстоятельства нападения, совершенного 7 октября сторонниками ХАМАС, будут тщательно расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа.