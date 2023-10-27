Тяжело раненные бойцы СВО прошли реабилитацию в рамках программы «Возвращение»

Визиты врачей на передовую во главе с директором ФНКЦ РР Андреем Гречко включали оценку состояния пациентов и перевозку раненых с тяжелыми травмами головного мозга в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации.

Сегодня мы видим практические результаты этой программы. В ФНКЦ РР были доставлены бойцы с серьезными травмами, и благодаря высококвалифицированным специалистам и новейшим технологиям отечественному оборудованию многие из них возвращаются к нормальной жизни и готовы снова исполнять свой служебный долг.

Особенно важно, что благодаря созданному в ФНКЦ РР направлению «Ранняя нейрореабилитация пациентов с тяжелым повреждением головного мозга, нуждающихся в протезировании жизненно важных функций», появилась возможность выводить восстанавливать бойцов в кратчайшие сроки, что раньше было практически невозможно. Это ключевой показатель качества отечественной медицины и подтверждение эффективности программы «Возвращение».

Руководитель службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Ирина Куксенкова рассказала, что на сегодняшний день через программу прошли более 70 человек, что является впечатляющим достижением. Она отметила значительные улучшения в процессе эвакуации пациентов. «Изначально мы эвакуировали одного-двух человек из госпиталей на передовой. Сейчас у нас налаженный процесс, и мы используем реанимобили, поезда и военно-транспортную авиацию», – рассказала Куксенкова.

Она также выразила благодарность Министерству обороны за готовность оперативно реагировать на все запросы, подчеркнув, что такое сотрудничество играет ключевую роль в успешной реализации программы и оказании помощи ветеранам.

Директор ФНКЦ РР Андрей Гречко объясняет: «Наша цель – всеми силами помочь тем, кто рисковал собой ради безопасности страны, чтобы они могли вернуться к полноценной жизни. Будем их готовить к нейрохирургической операции, к пластике, то есть восстановлению целостности черепной коробки с 3D-моделированием и изготовлением специальных фрагментов черепа. Все эти новейшие технологии нужны для того, чтобы вернуть бойцов к полноценной жизни, дать им возможность восстановить утраченные функции организма».