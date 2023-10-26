Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Песков назвал причину роста числа желающих служить по контракту
Песков назвал финансовые условия причиной роста желающих служить в ВС России
Рост желающих служить в Вооруженных силах России по контракту связан в том числе с хорошими финансовыми условиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он считает, что именно внушительный контракт стал определяющим для многих желающих служить, передает ТАСС.
Ранее председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году в российских Вооруженных силах планируют создать еще один армейский корпус и флотилию.
В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу поступило 325 тыс. человек.