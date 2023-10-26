Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Еврокомиссар заявила о росте риска терроризма в ЕС
Еврокомиссар: Риск терроризма в ЕС растет из-за ближневосточного конфликта
Конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС может иметь серьезные последствия для безопасности Евросоюза. Такое мнение выразила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.
По словам еврокомиссара, существует огромный риск того, что террористическая угроза, связанная с конфликтом, возрастет, в ЕС могут приехать террористы, но самый большой риск заключается в том, что находящиеся в Евросоюзе люди, «уже радикализированные, могут совершить теракты», передает ТАСС.
Евросоюз не обладает полномочиями в оценке рисков и вопросах внутренней безопасности в странах сообщества, поскольку эта область является ответственностью самих государств.
Тем не менее Юханссон отметила, что усилила контакты с главами МВД стран-членов ЕС. Она добавила, что необходимо «предотвращать, но также защищать и действовать».
По словам еврокомиссара, одним из приоритетов является усиление защиты общественных мест и мест отправления культа. Как отметила Юханссон, в ЕС сосредоточили внимание на риске радикализации, который подпитывается интернет-контентом и соцсетями, а также на том, как с помощью новых технологий обеспечивается финансирование террористов.
Ранее неизвестный убил двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе. Нападение признали терактом, меры безопасности в городе были усилены. Сообщалось, что нападавший был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.