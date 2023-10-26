Еврокомиссар заявила о росте риска терроризма в ЕС

Еврокомиссар: Риск терроризма в ЕС растет из-за ближневосточного конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам еврокомиссара, существует огромный риск того, что террористическая угроза, связанная с конфликтом, возрастет, в ЕС могут приехать террористы, но самый большой риск заключается в том, что находящиеся в Евросоюзе люди, «уже радикализированные, могут совершить теракты», передает ТАСС.

Евросоюз не обладает полномочиями в оценке рисков и вопросах внутренней безопасности в странах сообщества, поскольку эта область является ответственностью самих государств.

Тем не менее Юханссон отметила, что усилила контакты с главами МВД стран-членов ЕС. Она добавила, что необходимо «предотвращать, но также защищать и действовать».

По словам еврокомиссара, одним из приоритетов является усиление защиты общественных мест и мест отправления культа. Как отметила Юханссон, в ЕС сосредоточили внимание на риске радикализации, который подпитывается интернет-контентом и соцсетями, а также на том, как с помощью новых технологий обеспечивается финансирование террористов.

Ранее неизвестный убил двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе. Нападение признали терактом, меры безопасности в городе были усилены. Сообщалось, что нападавший был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.