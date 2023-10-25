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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
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    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    25 октября 2023, 20:52

    Алиханов ответил Боррелю на слова о Российской армии у границ Польши

    Алиханов ответил Боррелю на слова о Российской армии у границ Польши
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградский губернатор Антон Алиханов отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об армии России у границы с Польшей.

    Алиханов, отвечая на слова Борреля о недопустимости создания президентом России Владимиром Путиным «марионеточного правительства в Киеве» и наличия Российской армии на польской границе, напомнил, что Россия граничит с Польшей с 1945 года, когда Калининградская область вошла в состав СССР, передает РИА «Новости».

    «I am deeply sorry to interrupt... (глубоко сожалею, что прерываю). Так получилось, мы тут уже с 1945 г.», – написал Алиханов в своем Telegram-канале.

    Накануне Боррель, выступая на конференции «Европа и мир», предсказал быструю капитуляцию Украины без поддержки ЕС. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – сказал он, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы все «закончилось именно так». Глава европейской дипломатии заявил, что нельзя позволить России «поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь Российскую армию на польской границе».

    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

    Коментарии (40)
    26 октября 2023, 21:02
    Израиль призвал Москву немедленно выслать представителей ХАМАС из России
    Израиль призвал Москву немедленно выслать представителей ХАМАС из России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию.

    В Израиле расценили приглашение представителей движения в Москву как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС», передает ТАСС.

    «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    В четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

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    25 октября 2023, 18:20
    В США заявили о тайных контактах России и Украины

    WP: Россия и Украина тайно поддерживают контакты

    В США заявили о тайных контактах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Киев тайно поддерживают контакты и ведут переговоры по ряду гуманитарных вопросов, несмотря на законодательный запрет Украины, пишет The Washinton Post.

    Россия и Украина ведут переговоры через посредников: Турцию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ватикан и Международный комитет Красного Креста, пишет The Washinton Post.

    Издание отмечает, что большая часть договоренностей достигается во время очных встреч и прямых контактов. По данным газеты, стороны обсуждают такие вопросы, как обмен пленными и останками солдат, а также возвращение родителям украинских детей, оказавшихся в России, передает «Газета.ru».

    Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией.

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    27 октября 2023, 15:14
    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    Rzeczpospolita: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнаруженный в машине польского президента Анджея Дуды прибор слежения могли установить на украинской территории, пишут польские СМИ.

    Следы установленного маячка «ведут на Украину», утверждает Rzeczpospolita, передает РИА «Новости».

    По данным издания, устройство нашла не служба государственной охраны, а сотрудники пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Расследование же началось еще в конце июня. Последний визит на Украину Дуда проводил 28 июня.

    Эта история с маячком грозит перерасти в новый польско-украинский скандал, указал главред порталов RusBaltic.Ru и Евразия Александр Носович в своем Telegram-канале. По его мнению, польские спецслужбы «слили прессе» данные о том, что след ведет «на восток», и отметили, что машину, где нашли маячок, президентский гараж добавлял к кортежу во время его поездки на Украину.

    Носович указал, что «можно польстить России» предположением, что за этим стоит «всемогущая ФСБ», но в Польше «склоняются к тому, что все куда проще и очевиднее».

    До этого сообщалось, что в машине президента Польши нашли следящий за передвижениями датчик, на этом лимузине ездил не сам глава государства, а его охрана. По словам источников, автомобиль мог проездить с устройством несколько месяцев. Он был в составе президентской колонны во время визита на Украину.

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    26 октября 2023, 13:50
    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз

    Политолог Лепехин: Пашиняну еще долго придется крутиться как ужу на сковородке

    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Одновременное давление со стороны западных партнеров и пророссийского населения заставляет Никола Пашиняна вертеться как ужа на сковородке. В связи с этим армянский премьер изображает политику многовекторности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в Ереване усомнились в целесообразности сохранения присутствия российских военных баз.

    «Нынешнее поведение Пашиняна регламентируется двумя сторонами действительности: теоретической и фактической. Премьер считает, что российских военных баз в Армении быть не должно. Это соотносится с его текущей политикой и соответствует настроениям западных партнеров Еревана», – сказал Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Однако в реальности страна сталкивается с колоссальными вызовами в сфере безопасности, устоять перед которыми без участия Москвы практически невозможно. Кроме того, большая часть населения Армении сохраняет пророссийские взгляды, а делать что-либо в обход общественного мнения – крайне опасная затея», – отмечает собеседник.

    «Поэтому Пашинян вынужден изображать политику многовекторности. Это хорошо заметно и по его интервью в The Wall Street Journal. Он как бы подтверждает, что не намерен менять текущий статус-кво, говоря о сохранении членства в ОДКБ. А с другой стороны, намекает на то, что российских военных в Армении быть не должно», – подчеркивает эксперт.

    «Главная задача Пашиняна состоит именно в формировании нужной ему риторики. Не думаю, что его слова скоро воплотятся в жизнь. Страна нуждается в защите, а реально обеспечить ее, кроме Москвы, некому», – уточняет собеседник.

    «При этом воззрения Пашиняна на будущее Армении предельно понятны. Он хочет видеть Ереван в составе единого европейского пространства. Речь идет как об интеграции в экономической сфере, так и в части вопросов безопасности. Однако премьер-министр не понимает истинного значения своей страны для западного мира», – считает эксперт.

    «ЕС одинаково важны как Армения, так и Азербайджан. Особых усилий по защите Еревана они предпринимать не собираются. Поэтому Пашиняну еще долгое время придется крутиться как ужу на сковородке, озвучивая противоречивые заявления», – резюмирует Лепехин.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, произошедшее в Нагорном Карабахе привело к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

    Несмотря на это, Армения пока сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр заметил, что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов и ему «не хочется ошибиться в понимании друг друга». Он также заявил, что Ереван не обсуждает вывод российских военных баз со своей территории.

    «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал премьер.

    На слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия в помощи Баку и Еревану выйти на заключение мирного договора продолжаются. Об этом сообщают РИА «Новости». Также он подчеркнул, что «негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal».

    Это не первое антироссийское высказывание Пашиняна. Выступая ранее на заседании Европарламента, он заявил, что ОДКБ «ничего не сделала», чтобы помочь Еревану во время обострения на армяно-азербайджанской границе два года назад.

    «Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 км. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров», – цитирует Пашиняна ТАСС. ОДКБ, по его мнению, якобы бездействовала.

    При этом он намерен углублять сотрудничество с ЕС. По словам премьер-министра, сейчас правительство государства готово быть «ближе к Евросоюзу настолько, насколько это возможно со стороны Евросоюза».

    Москва, в свою очередь, предлагала Еревану пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Армения отвергла их. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что Москва на протяжении последних 15 лет советовала Армении пойти на компромиссы по данному вопросу, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но власти страны не согласились на это.

    Однако после обострения конфликта в 2020-м представители Еревана на встрече в Праге признали спорный регион частью Азербайджанской Республики и подчеркнули, что признают суверенитет Баку в рамках Азербайджанской ССР, в которую входил и Карабах, добавил Путин.

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    26 октября 2023, 21:32
    В Белом доме спрогнозировали тактические успехи России на Украине
    В Белом доме спрогнозировали тактические успехи России на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом допускает, что Россия в ближайшие месяцы добьется тактических преимуществ в ходе наступления на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    В ходе брифинга для журналистов Кирби указал, что Россия начала наступление на Восточной Украине, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «конфликт развивается динамично», и призвал не забывать, что Россия «по-прежнему имеет определенный наступательный потенциал и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы».

    Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 млн долларов.

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    26 октября 2023, 18:27
    В МИД обсудили с представителями ХАМАС немедленное освобождение заложников в Газе

    В МИД обсудили с представителями ХАМАС освобождение заложников в Газе и эвакуацию россиян

    В МИД обсудили с представителями ХАМАС немедленное освобождение заложников в Газе
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    По информации дипведомства, в российскую столицу прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук, передает ТАСС.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в министерстве.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, сообщили в Telegram-канале ХАМАС. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву в четверг.

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    27 октября 2023, 14:32
    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля

    Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве

    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит представителей ХАМАС в Москву не пойдет на пользу отношениям России и Израиля. Тель-Авиву не нравится, что членов организации, которая считается террористической, встретили на официальном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву.

    «Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.

    Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.

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    27 октября 2023, 14:41
    В Польше выдвинули условие примирения с Украиной

    Премьер Моравецкий выдвинул условие для примирения Польши с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Примирение Польши и Украины возможно только после нахождения останков всех жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщений о нахождении возле деревни Пузники в Тернопольской области Украины общей могилы ее жителей, убитых украинскими националистами.

    «Мы должны закрыть эту болезненную тему в истории двух народов», – передает ТАСС слова Моравецкого.

    По словам польского премьера, властям Украины направлен запрос о проведении эксгумации. По предварительным данным, захоронение было проведено без гробов в несколько слоев, а большинство убитых – женщины

    Напомним, в феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Были атакованы около 100 польских населенных пунктов. Тогда жертвами стали около 100 тыс. человек. События получили название «Волынская резня».

    Ранее болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время футбольного матча.

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    26 октября 2023, 17:14
    Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву

    Захарова: Представители ХАМАС находятся с визитом в Москве

    Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву
    @ REUTERS/Loay Abu Haykel

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о прибытии в Россию представителей палестинского движения ХАМАС.

    По словам Захаровой, представители движения находятся в Москве, передает ТАСС. «Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем», – сказала она.

    Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в заложниках ХАМАС, предположительно, находятся трое россиян.

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    26 октября 2023, 08:37
    В Польше сообщили, как Зеленский лишился особого статуса на Западе

    Forsal: Эскалация в Израиле изменила отношение Запада к Зеленскому

    В Польше сообщили, как Зеленский лишился особого статуса на Западе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Обострение конфликта между Израилем и Палестиной отвлекла западные страны от Украины, и привыкшему к постоянному вниманию Владимиру Зеленскому придется с этим смириться, пишут польские СМИ.

    В статье польского издания Forsal говорится, что когда Зеленский «занимался заменой старых друзей из Центральной Европы на новых, было ясно, что геополитика в итоге сделает свое дело». Автор публикации пишет о стремлении киевского режима подружиться с Германией, а также «заменить» отношения с Польшей сближением с Румынией. Однако для страховки от возможных неудач, как продолжает издание, восстановления отношений с сильнейшим государством ЕС недостаточно, передает РИА «Новости».

    Внимание мира от Украины было отвлечено после эскалации палестино-израильского конфликта и краха системы безопасности на Ближнем Востоке. Киев превратился для Запада в «лишь один из фронтов», Украина перестала быть ключевым вызовом безопасности, пишет польское издание.

    Автор напоминает, что еще недавно Зеленский «любезно соглашался на просьбы о встречах с ним». Кроме того, находиться рядом с президентом Украины считалось для других лидеров «престижным», говорится в публикации.

    «На этот же раз Израиль решительно его отверг, указав, что сейчас не самое подходящее время и место для встреч», – напоминает автор статьи.

    Власти Израиля, по оценке издания, не видят повода отвлекать мир на конфликт, который не является «их войной». «А ведь до недавнего времени западные политики боролись за внимание и присутствие на их мероприятиях этого украинца», – говорится в публикации.

    Война с ХАМАС грозит перерасти в региональный конфликт с участием «Ирана и его прокси-союзников», и это «изменило все». Теперь Зеленскому придется смириться с появлением конкуренции, заключает Forsal.

    Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность Зеленского растворилась всего за неделю.

    Коментарии (8)
    27 октября 2023, 12:08
    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам

    Сенатор Долгов: Позорный поступок мэра Киркенеса говорит об утрате норвежцами исторической памяти

    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам
    @ t.me/RusEmbNo

    Tекст: Илья Абрамов

    Мэр Сер-Варангера совершил позорный поступок, который требует осуждения со стороны России. Норвегия либо окончательно потеряла историческую память, либо вспомнила о деяниях предков-коллаборационистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее мэр Сер-Варангера Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским воинам-освободителям в Киркенесе.

    «Поступок мэра Сер-Варангера – это позор, который свидетельствует об утрате норвежцами исторической памяти. И данная акция не единична, подобные ситуации возникают во многих странах Европы. А ведь именно наши солдаты в свое время освободили большую часть этих земель от нацизма», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако история жестоко наказывает за невыученные уроки. Это случится и с теми, кто сейчас совершает такие позорные вещи. России же в данном контексте стоит активно осуждать подобные инциденты, в том числе на международных площадках», – подчеркивает собеседник.

    «С другой стороны, не исключаю, что в части норвежской элиты, напротив, проснулась память об их предках-коллаборационистах. Ряд жителей этой страны сотрудничали с нацистами. Плохо только одно – этой «бациллой» сегодня пытаются заразить молодежь, которой показывают очень дурной пример», – отмечает он.

    «Вместе с тем стоит обратить внимание на россиянку, которая потом все же вернула венок на его законное место. Это сигнал к тому, что в Норвегии есть люди с исторической памятью, и их, я уверен, немало. Таких граждан надо поддерживать. Ведь правящие элиты западных стран подвержены антироссийской истерии, а голос неравнодушных пока не слышен», – резюмировал Долгов.

    Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок, который российский консул Николай Коныгин возложил к памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Отмечается, что руководитель коммуны «был в ярости».

    Напомним, власти Норвегии призвали воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года, однако российский дипломат проигнорировал их мнение и принял участие в церемонии, передает NRK.

    Примечательно, что после того, как норвежский чиновник убрал венок, возложенный консулом России к памятнику советским воинам-освободителям, одна россиянка вернула его на место.

    Однако в Норвегии есть и другие мнения по поводу участия дипломатов в торжествах. Бывший мэр муниципалитета Сер-Варангер Сесилия Хансен отметила, что российские представители должны иметь возможность отмечать день освобождения города у памятника советским солдатам.

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    26 октября 2023, 10:16
    Суд в Польше отменил штрафы компаниям – строителям «Северного потока – 2»

    Суд в Польше утвердил отмену штрафов Газпрому и другим участникам строительства «Северного потока – 2»

    Tекст: Ольга Никитина

    Апелляционный суд в Польше утвердил решение об отмене штрафов, наложенных в 2020 году польским Управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) на участников строительства «Северного потока – 2», в том числе компанию «Газпром».

    Апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции и отклонил жалобу UOKiK. Речь идет о штрафе, назначенном Газпрому и пяти другим компаниям – Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, – за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС со ссылкой на польскую газету Puls Biznesu.

    В результате наложенные на Газпром штрафы на сумму более 29 млрд злотых (7,2 млрд долларов по нынешнему курсу) отменили. Сумма штрафов для других компаний составляла 234 млн злотых (около 58 млн долларов по нынешнему курсу), они также отменены.

    Решение суда первой инстанции было принято в ноябре прошлого года.

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    25 октября 2023, 12:08
    Стартовал дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Александра Юдина

    Дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» стартовал 25 октября, в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам стали доступны первые задания для выполнения.

    Начиная с сегодняшнего дня на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы (например, приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери).

    Семейные команды сами решают, какие задания в каком количестве будут выполнять – можно сделать все задачи этого этапа и получить максимум баллов или выбрать те, которые семьям ближе всего. При этом выполнять их нужно вместе всей семьей.

    Так, чтобы участники могли вдохновиться перед выполнением, к отдельным заданиям будет приложена инструкция, например, перед заданием «Веселые старты» конкурсантам будет предложено посмотреть зарядку от олимпийской чемпионки Светланы Журовой.

    Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа –«Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты».

    «Основной посыл, который мы вкладывали в задания при их разработке, – объединить семьи нашей страны общими увлекательными и полезными делами, а требование к выполнению у нас всего одно – выполнять конкурсные задачи нужно вместе всей семьей», – отметил он.

    Известно, что весной 2024 года семейные команды, которые покажут лучшие результаты на дистанционном этапе, примут участие в окружных полуфиналах, а летом состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное», он соберет 300 семей со всей страны.

    Напомним, о своем желании участвовать в новом конкурсе «Это у нас семейное» заявили уже более 70 тысяч семей, а это свыше 400 тыс. человек. Семейные команды сформированы во всех 89 регионах России.

    Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

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    27 октября 2023, 10:06
    Польская туристка пожаловалась на «русское влияние» в Египте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Польши по имени Эмилия рассказала о впечатлениях от поездки в египетский Шарм-эль-Шейх, пожаловавшись на большое количество россиян и ориентированный на них сервис, письмо с ее впечатлениями от отдыха опубликовал портал Onet.

    По словам женщины, «русское влияние» в Египте заметно уже в аэропорту: в зале прилета в основном слышалась русская речь, а на выходе стояло множество представителей туроператоров с табличками на русском, передает РИА «Новости».

    Эмилия выразила возмущение, что при заселении в отель ее и всю группу ее соотечественников приняли за россиян, несмотря на польские паспорта, также им выдали конверты со справочной информацией об отеле – все на русском языке. Она сказала, что «не понимает эти иероглифы» и попросила английскую версию. Эмилия пожаловалась, что время египетского отдыха ей пришлось жить среди русских.

    Также полячка рассказала, как отказалась от селфи с двумя россиянами, которые подошли к ней в курортной зоне. Туристка, по ее утверждению, заявила, что «не хочет иметь с ними ничего общего», так как они «агрессоры». По словам Эмилию, ее высказывания удивили россиян, указавших, что они «за мир» и против Польши ничего не имеют.

    Также она пожаловалась на местные бары, где «на квадратный метр приходилось десять русских». «Звучала русская музыка, они пели, смеялись и прекрасно проводили время. Тогда я поняла, что нет места, куда я могла бы пойти и не слышать этот язык», – возмутилась Эмилия.

    Ранее Польша потребовала от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам.

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