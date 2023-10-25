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Израиль предупредили об угрозе нехватки еды
Foreign Policy: Израиль может столкнуться с нехваткой продовольствия
На фоне конфликта с ХАМАС Израиль рискует столкнуться с нехваткой продовольствия, пишет Foreign Policy.
По данным американского журнала Foreign Policy, компании, занимающиеся морскими грузоперевозками, опасаются заходить в порты Израиля, передает ТАСС. Издание отмечает, что еврейское государство в значительной степени зависит от импорта сахара, растительного масла, зерна и живого скота. Основными портами для приема такой продукции являются Ашдод и Хайфа, которые подвергаются обстрелам на фоне конфликта с ХАМАС.
Журнал указывает, что решения судовладельцев и страховых компаний о рациональности захода в израильские порты будут зависеть от эффективности отражения Израилем потенциально интенсивных ракетных атак со стороны движений ХАМАС и «Хезболлы».
«И если они придут к выводу, что заходить в израильские порты слишком рискованно, страна может вскоре столкнуться с нехваткой продовольствия», – пишет издание.
О невозможности выполнения обязательств по доставке грузов в порт Ашдода из-за обстрелов уже объявила тайваньская компания по транспортировке и перевозке контейнеров Evergreen Line. Другие грузоперевозчики и их страховые агенты также пересматривают целесообразность захода в израильские порты. Швартовка в портах Израиля станет еще более опасной в связи с ожидаемой наземной операции ЦАХАЛ в Газе, считают брокеры.
Ранее израильские порты Хайфа и Ашдод прекратили прием судов с опасными грузами.