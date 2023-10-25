Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
Путин отметил вклад таможенников в обеспечение нужд Минобороны
Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК необходимыми товарами.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днем таможенника Российской Федерации. За прошедшие годы Федеральная таможенная служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. И сегодня ФТС России – современное, эффективное ведомство, твердо стоящее на защите национальных интересов государства», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что сотрудники уделяет приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности. «Во многом благодаря слаженной работе таможенников по всей стране обеспечивается оперативное оформление товаров для нужд Министерства обороны и ОПК, активно развиваются новые направления товаропотоков по стратегически значимым логистическим коридорам «Север – Юг» и «Запад – Восток». Решаются другие масштабные, востребованные временем задачи», – отметил Путин.