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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    СМИ: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    6 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    3 комментария
    25 октября 2023, 08:46

    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины

    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году, о котором рассказал в интервью СМИ бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Дэвидсон в эфире Fox Business прокомментировал заявление Шредера, прозвучавшее в интервью Berliner Zeitung, о том, что Соединенные Штаты не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. Шредер говорил, что украинцам пришлось обсуждать все связанные с переговорами вопросы с представителями США, однако в итоге «ничего не произошло». «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – рассказывал экс-канцлер Германии.

    «Это досадно», – заявил Дэвидсон, отметив, что мирные переговоры должен вести сам Киев, а не Вашингтон.

    Конгрессмен считает, что США не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну вопреки желанию многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что ей не позволили США.

    27 октября 2023, 10:44
    Стало известно, чем пытались отравить российских летчиков в Армавире

    «Коммерсант»: В торте и спиртном, подаренным военным летчикам в Армавире, нашли большую дозу лекарств

    Стало известно, чем пытались отравить российских летчиков в Армавире
    @ t.me/vrogov

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперты обнаружили в торте и алкоголе, предназначенном для военных летчиков в Армавире, опасную для жизни концентрацию лекарств, вызывающих при передозировке остановку сердца, сообщили СМИ.

    Источник «Коммерсанта» отметил, что для покушения на военных использовались препараты, применяемые в кардиологии и находящиеся в свободном доступе в аптеках, однако название препарата, который использовал агент ГУР Минобороны Украины Егор Семенов, не сообщается.

    Следствие получило ряд видеозаписей, свидетельствующих о том, что курьер не был использован втемную, а сам исполнял теракт. Есть записи с камер, где он приобретает виски в магазине до доставки – а значит, либо сам его отравил, либо был свидетелем этого.

    Источник также сообщил, что с Семеновым сейчас проводятся активные следственные действия, цель которых – установить его возможных сообщников, что будет сложно.

    Ранее сообщалось, что 77 выпускников летного училища в Армавире ГУР попыталось отравить тортом и алкоголем.

    Курьера Егора Семенова, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), смогли задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете.

    Позже Следственный комитет в Краснодарском крае возбудил дело о теракте в отношении курьера, который принес отравленные торт и виски летчикам.

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    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

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    27 октября 2023, 07:51
    Российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    РИА «Новости»: Российский спецназ применил под Клещеевкой против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    Tекст: Антон Никитин

    Боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    По словам военного, при обнаружении противника сначала открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, который загоняет его в окопы или блиндажи, затем применяются минометы калибра 120 мм, передает РИА «Новости».

    «80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», – сказал боец.

    Накануне тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

    Коментарии (8)
    27 октября 2023, 01:59
    Батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ поступил на службу в ВС России

    Первый батальон из бывших военнослужащих ВСУ поступил на службу в ВС России

    Батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ поступил на службу в ВС России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», рассказал командир батальона Андрей Тищенко.

    Командир батальона рассказал РИА «Новости», что военные поступили на службу в подразделение ОБТФ «Каскад», где будут нести свою дальнейшую службу.

    Тищенко уточнил, что в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить.

    «Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», – добавил Тищенко.

    Командир сообщил, что после завершения учебного процесса и принятия присяги батальон отправится на фронт.

    Напомним, в феврале в ДНР из украинских военнопленных сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого. Экс-представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин отметил, что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ.

    Коментарии (32)
    27 октября 2023, 12:48
    Появились детали покушения на экс-депутата Рады Царева
    Появились детали покушения на экс-депутата Рады Царева
    @ Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Родственники бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева подтвердили информацию о покушении на него.

    В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Царева, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики.

    Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Ранее о покушении на Царева сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он опроверг изначальные слухи о том, что бывшего политика якобы ударили ножом, и сообщил, что в Царева стреляли. Состояние пострадавшего, по данным Рогова, оценивается как тяжелое.

    Коментарии (17)
    27 октября 2023, 11:27
    На экс-депутата Рады Царева совершено покушение

    Рогов: В экс-депутата Рады Царева стреляли, он в тяжелом состоянии

    На экс-депутата Рады Царева совершено покушение
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов написал в своем Telegram-канале, что в Царева стреляли, «никакой поножовщины не было».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против «Евромайдана». Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море.

    Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

    В начале сентября Царев комментировал газете ВЗГЛЯД сообщения об аресте Игоря Коломойского. По словам экс-депутата Рады, так президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора.

    Коментарии (20)
    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

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    27 октября 2023, 15:14
    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    Rzeczpospolita: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнаруженный в машине польского президента Анджея Дуды прибор слежения могли установить на украинской территории, пишут польские СМИ.

    Следы установленного маячка «ведут на Украину», утверждает Rzeczpospolita, передает РИА «Новости».

    По данным издания, устройство нашла не служба государственной охраны, а сотрудники пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Расследование же началось еще в конце июня. Последний визит на Украину Дуда проводил 28 июня.

    Эта история с маячком грозит перерасти в новый польско-украинский скандал, указал главред порталов RusBaltic.Ru и Евразия Александр Носович в своем Telegram-канале. По его мнению, польские спецслужбы «слили прессе» данные о том, что след ведет «на восток», и отметили, что машину, где нашли маячок, президентский гараж добавлял к кортежу во время его поездки на Украину.

    Носович указал, что «можно польстить России» предположением, что за этим стоит «всемогущая ФСБ», но в Польше «склоняются к тому, что все куда проще и очевиднее».

    До этого сообщалось, что в машине президента Польши нашли следящий за передвижениями датчик, на этом лимузине ездил не сам глава государства, а его охрана. По словам источников, автомобиль мог проездить с устройством несколько месяцев. Он был в составе президентской колонны во время визита на Украину.

    Коментарии (12)
    27 октября 2023, 19:27
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актриса Наталья Варлей прокомментировала блогеру Вячеславу Манучарову свое высказывание о спецоперации, сказанное на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

    По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

    По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

    Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 14:41
    В Польше выдвинули условие примирения с Украиной

    Премьер Моравецкий выдвинул условие для примирения Польши с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Примирение Польши и Украины возможно только после нахождения останков всех жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщений о нахождении возле деревни Пузники в Тернопольской области Украины общей могилы ее жителей, убитых украинскими националистами.

    «Мы должны закрыть эту болезненную тему в истории двух народов», – передает ТАСС слова Моравецкого.

    По словам польского премьера, властям Украины направлен запрос о проведении эксгумации. По предварительным данным, захоронение было проведено без гробов в несколько слоев, а большинство убитых – женщины

    Напомним, в феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Были атакованы около 100 польских населенных пунктов. Тогда жертвами стали около 100 тыс. человек. События получили название «Волынская резня».

    Ранее болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время футбольного матча.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 11:38
    Российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области

    Рогов: Силы России уничтожили четыре танка Leopard между селами Работино и Вербовое

    Российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы за сутки уничтожили по меньшей мере четыре танка Leopard украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в атаке между селами Работино и Вербовое было около десяти единиц тяжелой техники ВСУ. Рогов добавил, что ВС России отработали по ним «Солнцепеком» и дронами – и как минимум четыре танка Leopard были уничтожены на этом участке, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении за сутки уничтожены два украинских танка Leopard.

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

    Коментарии (5)
    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (12)
    27 октября 2023, 18:54
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о волне протестов в стране с требованием провести демобилизацию солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Родственники военнослужащих в ряде областных центров Украины вышли на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и количество проведенных солдатами в строю дней, сообщило местное издание «Телеграф», передает РИА «Новости». По их словам, бойцы не проходили ротацию с февраля прошлого года.

    По информации украинских СМИ, подобные акции состоялись в частности в Киеве, Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ивано-Франковске. Новостное агентство «Галка» сообщило о 17 мероприятиях по всей стране.

    Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов Украины.

    Коментарии (7)
    27 октября 2023, 14:23
    Вагенкнехт предложила лучшее применение огромным расходам на Украину

    Депутат Бундестага Вагенкнехт сказала, куда следовало направить выделенные Украине деньги

    Вагенкнехт предложила лучшее применение огромным расходам на Украину
    @ Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиарды евро, которые правительство Германии потратило на поддержку Украины и украинских беженцев, можно было потратить на нужды ФРГ, заявила известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт Сара Вагенкнехт в интервью Welt.

    Вагенкнехт считает, что необходимо сделать все, чтобы окончить конфликт на Украине путем переговоров. По ее словам, Германия потратила на вооружение и другие вещи для Украины 17 млрд евро, еще 14 млрд евро – на беженцев. Расходы, по ее словам, огромные, которые можно было бы отправить на образование  и нужды больниц Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии. Некоторые СМИ назвали ее «пропутинской».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия и поддержка Украины утомили европейских избирателей.

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    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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