Экс-канцлер Германии Шредер назвал Крым частью истории России

Tекст: Вера Басилая

Политик, комментируя перспективы завершения украинского конфликта, назвал Крым исторической частью России, передает RT со ссылкой на Berliner Zeitung.

Шредер считает, что Украина не должна пытаться стать членом НАТО, потому что Киеву не удастся выполнить все условия для вступления в альянс.

Еще одной серьезной проблемой бывший канцлер считает запрет на двуязычие в стране, который необходимо отменить. Также Шредер высказал мнение, что. Украине также нужны гарантии безопасности, которые могут предоставить Совбез ООН и Германия.

Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.