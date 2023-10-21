Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией
Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США, заявил в интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.
Немецкий политик считает, что только американцы могут регулировать войну в отношении Украины. Он рассказал, что во время переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцам пришлось все согласовывать с американцами, передает РИА «Новости».
Шредер также заявил, что получил просьбу от Киева быть посредником между Москвой и Киевом. По его словам, стоял вопрос, сможет ли он передать послание президенту России Владимиру Путину.
В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1», отметил экс-канцлер ФРГ.
«Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе», – добавил Шредер, передает ТАСС.
Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов, потому что все остальное решалось в Вашингтоне, который не хотел, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.
«Это было фатально. Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», – считает бывший канцлер.
Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.