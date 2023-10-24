В боевом крыле ХАМАС заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.5 комментариев
Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.5 комментариев
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Лукашенко допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации на Ближнем Востоке
По словам белорусского лидера, третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если в палестино-израильский конфликт вступят третьи страны, передает РИА «Новости».
«Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.
Президент Белоруссии подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, произведенного в тех или иных странах, еще ничего не доказывает, так как идет торговля оружием, и «это плохо, но легально».
Лукашенко считает, что если США, подтянув в регион ударные авиагруппы и авианосцы, начнут наносить удары со Средиземного моря, последует ответ от других стран, в том числе Ирана. По словам белорусского лидера, «очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия». «Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – сказал Лукашенко.
Ранее Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».
Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве
«Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.
«Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.
Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.
Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.
«С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.
Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.
Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.
Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.
Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.
В заявлении израильской армии уточняется, что во время рейда были нанесены удары по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного командования и управления, а также боевикам ХАМАС, передает ТАСС.
После рейда войска Израиля покинули анклав, сообщений о пострадавших среди израильских военных не поступало.
Ранее армия Израиля сообщила, что провела целенаправленный танковый рейд на севере сектора Газа для подготовки к следующему этапу боевых действий.
Politico: Израиль обвинил в антисемитизме правозащитную организацию Amnesty International
Как утверждал официальный представитель израильского МИД Лиор Хайат в интервью изданию, Amnesty International – антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю, она недостаточно авторитетна, чтобы называться правозащитной, передает ТАСС.
Он также добавил, что молчание правозащитников после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября «демонстрирует, что Amnesty International – пропагандистская структура, работающая в интересах террористов».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.
Напомним, Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме».
Израильские вооруженные силы «увеличили темп атак» на сектор Газа, израильские ВВС бьют по подземным целям и объектам «террористической инфраструктуры», сказал Хагари, передает ТАСС.
По его словам, армия Израиля расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны».
Напомним, в секторе Газа перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах в анклаве.
Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом политбюро делегации ХАМАС Марзуком
Как говорится в сообщении, заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани, прибывший в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций, встретился с Абу Марзуком, членом политбюро ХАМАС, передает ТАСС.
Как указали в диппредставительстве, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве со ссылкой на замминистра иностранных дел Ирана.
Напомним, в четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.
WP: Около 10 тыс. жителей США мобилизовали в армию Израиля
Издание пишет, что мобилизованы граждане, «связанные с Израилем», а также израильтяне, учащиеся и работающие в США. Всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта Израиль призвал на службу 300 тыс. резервистов, передает РИА «Новости».
Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации на общих основаниях, в настоящий момент они призываются активно.
Глава МИД Ирана Абдоллахиян пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа
«Я откровенно говорю израильским разжигателям войны и американским государственным деятелям, которые поддерживают геноцид в Палестине, что мы не приветствуем расширение военных действий в регионе. Однако предупреждаю, что они не будут избавлены от этого огня, если геноцид в секторе Газа продолжится», – приводит слова главы МИД Ирана ТАСС.
Министр отметил, что Соединенные Штаты не только оказывают финансовую, военную и политическую поддержку Израилю, но и «управляют этой войной».
«Мы решительно предостерегаем от неконтролируемых последствий неограниченной финансовой и военной поддержки Белым домом режима в Тель-Авиве, которая привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев», – подчеркнул он.
Глава МИД Ирана призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев. Он напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии «и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома», передает РИА «Новости».
Иранский дипломат призвал проголосовать «за мир и безопасность в Палестине, а не против женщин и детей», которые подвергаются атакам со стороны Израиля. «США должны перестать поддерживать геноцид в Газе и Палестине», – подчеркнул он, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.
Напомним, в среду президент США Джо Байден предупредил Иран о готовности Соединенных Штатов ответить на атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Представитель ХАМАС прервал интервью с Би-би-си после вопроса о погибших израильтянах
Хамад заявил, что это была военная операция, никакой команды убивать гражданских не поступало, передает ТАСС.
По его словам, жертвы были из-за того, что у территории, где проводилась операция, большая площадь, там было много людей.
«Я могу точно сказать: у нас не было никакого намерения убивать гражданских, мы не принимали такого решения», – заявил Хамад.
Журналист в ответ продолжил настаивать, чтобы Хамад ответил на вопрос о том, как в ХАМАС оправдывают жертвы среди израильского гражданского населения.
В ответ представитель движения заявил, что хочет прекратить интервью, и снял микрофон с пиджака.
В ХАМАС инцидент пока не комментировали.
Ранее президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой.
Спикер Палаты представителей США Джонсон призвал разделить запрос о выделении Израилю и Украине 105 млрд долларов
Джонсон заявил, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить, об этом есть консенсус среди республиканцев. Он подчеркнул, что «Израиль – это отдельный вопрос», передает РИА «Новости».
Кроме того, новый спикер Палаты представителей Конгресса США заявил в интервью телеканалу Fox News, что «американцы требуют отчетности за потраченные доллары». Джонсон также подчеркнул, что администрация Джо Байдена должна раскрыть план дальнейших действий в контексте Украины. При этом Джонсон призвал разбираться в ситуации вокруг Украины, и заявил, что России «нельзя позволить преуспеть» в конфликте.
Ранее страны ЕС не смогли согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.
Экс-разведчик Риттер: Израиль загонит ХАМАС в ловушку, предложив переговоры
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что Израиль может выиграть войну сегодня, если будет следовать следующей формуле. Первым шагом – прекратить бомбардировки, призвав к немедленному прекращению огня и разрешив поставки гуманитарных грузов. По мнению Риттера, это позволит премьер-министру Биньямину Нетаньяху предстать «спасителем» палестинского народа. После этого, как считает экс-разведчик, Израилю следует заявить, что он готов сесть с ХАМАС за стол переговоров для обсуждения тем заложников и заключенных, передает РИА «Новости».
Главным условием для переговоров должно стать отсутствие посредников, тогда ХАМАС будет вынужден признать Израиль, отметил американский разведчик.
По его оценке, сейчас Израиль политически проигрывает войну. Впервые в истории мировая общественность выступила в поддержку палестинцев, отметил он. Риттер считает, что все происходящее соответствует изначальному сценарию ХАМАС, и победить в прямой конфронтации Израилю не удастся.
«ХАМАС невозможно победить, если пытаться истребить их, потому что ХАМАС – это идеология, основанная на понятии сопротивления. Чем больше вы будете стремиться уничтожить их, тем больше будет расти желание палестинцев сопротивляться», – предупредил Риттер.
Аналитик посоветовал Нетаньяху обрушить продуманный палестинским движением сценарий и предложить переговоры. Если же ХАМАС откажется, движение потеряет поддержку, полученную за последнее время, и вновь станет «плохим парнем» в глазах мирового сообщества, заключил Риттер.
Накануне израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что израильскую наземную операцию в секторе Газа начнут без объявлений, неожиданно.
The Jerusalem Post: Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа после получения систем ПРО от США
По данным издания, Израиль хочет максимально перерезать все каналы контрабанды оружия в сектор Газа, чтобы предотвратить партизанскую войну со стороны ХАМАС, передает ТАСС.
Газета со ссылкой на израильских генералов пишет, что ЦАХАЛ готов рискнуть, чтобы спасти как можно больше заложников, однако военное руководство понимает, что это очень сложная задача.
Ранее израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что наземная операция в секторе Газа начнется неожиданно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в случае наземной операции израильских военных в секторе Газа ситуация может ухудшиться.
В секторе Газа полностью прекратили работу услуги связи и интернет, сообщил телеканал Al Arabiya, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в это время Израиль наносит массированные удары по анклаву. СМИ предполагают, что это может быть началом наземной операции Израиля в регионе.
До этого телеканал сообщал, что Израиль и ХАМАС обоюдно отвергли предложения друг друга по прекращению огня в ходе переговоров, проводившихся через Египет и Катар.
Al Hadath: Медики в секторе Газа не могут принимать сигналы из-за отключения связи
Анклав полностью изолирован от мира, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя общества, передает ТАСС.
Представитель добавил, что бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отключенной связи, а машины, находящиеся на вызовах, не могут выйти на связь.
Израиль в пятницу объявил о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.
Hurriyet: В Турции сообщили, что решение об отзыве посла из Израиля пока не принято
В сообщении газеты Hurriyet говорится, что Израиль вызвал своего посла и генконсула по собственному решению, соответствующих запросов с турецкой стороны не поступало, передает РИА «Новости».
В Анкаре заверили, что государственные представительства, аккредитованные в Турции, находятся под гарантией Турецкой Республики.
В МИД Турции ранее сообщали, что вскоре все израильские дипломаты, включая посла Израиля в Анкаре Ирит Лилиан, покинут республику.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган отменил свой визит в Израиль и сообщил, что визиты официальных турецких лиц на израильскую территорию остановлены. Он заявил, что Израиль и США проиграют в войне на Ближнем Востоке, поскольку они выступают против справедливости.