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В Москве прошла церемония закрытия чемпионата «Абилимпикс» – 2023
В столице 23 октября состоялась торжественная церемония закрытия национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Чемпионат проводился в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он проходил с 20 по 23 октября 2023 года в выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций Москвы.
Торжественные церемонии, а также мероприятия деловой программы посетили представители правительства Российской Федерации. В этом году чемпионат проходил под девизом «Возможности без границ!»
Дополнительные площадки соревнований были развернуты в шести колледжах столицы: ГБОУ «Образовательный комплекс градостроительства «Столица», ГБПОУ «Политехнический колледж имени Овчинникова», ГБПОУ «Технологический колледж № 21», ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23», ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и градостроительства», ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №6».
В этом году в чемпионате принимали участие конкурсанты из новых регионов России – Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил значимость присоединения жителей новых регионов к движению. «Движение «Абилимпикс» успешно развивается, и из года в год увеличивается количество как компетенций, так и участников. Особо отмечу конкурсантов из новых субъектов Российской Федерации, которые за короткий срок смогли качественно подготовиться, пройти отбор на национальный чемпионат и занять призовое место. Например, Сергей Ганич из Запорожской области в категории «Специалист» в соревнованиях по компетенции «Слесарное дело» занял второе место. Эти ребята – настоящие герои. Высокий уровень развития движения «Абилимпикс» в нашей стране отмечают зарубежные партнеры. К национальному чемпионату в разном формате участия – как в соревновательной, так и деловой программе – присоединились представители 11 иностранных государств, среди которых КНР, Сенегал, Саудовская Аравия, Белоруссия и другие. Мы планируем дальнейшее расширение международного сотрудничества в сфере инклюзивного образования», – сказал министр.
Соревновательная программа чемпионата проводилась по 49 компетенциям в сфере образования, ИТ-технологий, декоративно-прикладного искусства, креативных (творческих) индустрий, промышленных профессий, общественного питания, сферы услуг и сервиса, экономики и управления, строительства, медицинских профессий. Участниками чемпионата стали 769 человек из 77 регионов, из них 258 школьников, 251 студент и 260 специалистов. 441 победитель соревнований награжден сертификатами на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации в соответствии с постановлением правительства России.