  • Новость часаNYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
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    Европа боится остаться без газа по двум причинам
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    У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    3 комментария
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    4 комментария
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    102 комментария
    23 октября 2023, 11:46

    Супруга бойца СВО спела с Дианой Арбениной хит «Секунду назад» в Новосибирске

    В Новосибирске состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором Лидия Яструб, супруга военнослужащего, активист Комитета семей воинов Отечества, спела вместе с артисткой популярную песню «Секунду назад».

    На концерт Дианы Арбениной приехали жены действующих военнослужащих, матери погибших бойцов. Все они – активисты регионального штаба КСВО, руководит которым Наталия Курина. Они пообщались с певицей в гримерке. Подарили звезде окопную свечу, которую она тут же захотела зажечь, следует из сообщения в Telegram-канале Комитета семей воинов Отечества.

    Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам бойцов, а они пригласили ее выступить для активистов Комитета.

    «Справедливость восторжествует, это абсолютно точно, я в это верю! Девчонки, я вас обнимаю!»  – сказала музыкант.

    Арбенина подчеркнула, что не столь важно невнятные высказывания о патриотизме, как более ценно – реющий триколор над головой, и осознанное восприятие  Родины – в словах, в музыке, в делах и поступках.

    На концерте Лидия Яструб, супруга военнослужащего, спела вместе с Дианой Арбениной любимую всеми песню «Секунду назад».

    Комитет семей воинов Отечества – общественная организация, созданная в 2022 году после встречи президента России Владимира Путина с материями военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Оказывает всестороннюю помощь и поддержку участникам и ветеранам СВО и их семьям.

    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

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    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

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    22 октября 2023, 15:02
    Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях, а еще один Су-25 северо-западнее Донецка, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган», а также уничтожили 30 украинских беспилотников в районах Лозового, Горняка ДНР, Кузьмино ЛНР, Очеретоватого, Новофедоровки, Копани, Жовтневого Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области.

    В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.

    Как указали в пресс-службе, общие потери Украины за прошлые сутки составили до 60 военных, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, также ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

    В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в районах Приднепровского, Тягинки и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр. Отмечается, что российская армия уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

    Кроме того, по данным Минобороны, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области ВС России поразили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.

    В ведомстве отметили, что на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области российские военнослужащие поразили авиационные средства поражения воздушных сил Украины, а в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

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    23 октября 2023, 08:40
    Стало известно об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

    Советник Пушилина: У ПВО России есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, у наших ПВО появился опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, передает РИА «Новости». Гагин назвал атаки ВСУ этими ракетами опытом, из которого нужно извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей.

    Он напомнил, что у российской противовоздушной обороны уже есть опыт работы и с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS.

    Гагин добавил, что ВС России смогут противостоять любой угрозе, потому что «наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает».

    В пример он привел перехваты украинских ракет и беспилотников, регулярно пытающихся атаковать территорию Крыма.

    Ранее Гагин заявил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

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    23 октября 2023, 02:59
    В Одессе прогремели взрывы

    «Думская»: В Одессе произошли взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В Одессе прогремели взрывы, сообщило местное издание «Думская».

    В публикации говорится, что в Одессе слышны взрывы, работает ПВО, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.

    В минувшую пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности Вооруженных сил России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.

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    23 октября 2023, 07:53
    В Британии допустили развал ЕС из-за огромных выплат на восстановление Украины

    New Statesman: Единство Евросоюза даст трещину из-за необходимости платить огромные суммы за восстановление Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Единство Евросоюза даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

    Обозреватель признал, что санкции нанесли Евросоюзу больше урона, чем России. По его словам, западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров, передает РИА «Новости».

    Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.

    Автор публикации пришел к выводу, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Крое того, Мюнхау констатировал, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта.

    Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.

    «Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», – заключил автор публикации.

    Ранее в США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом.

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    22 октября 2023, 14:48
    На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 550 военных
    На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 550 военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные Силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении российские военные отразили две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой украинских бригад в районах Богдановки и Клещеевки ДНР.

    Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВС России поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Сладкого, Угледара, Новодонецкого ДНР и Малиновки Запорожской области.

    В Минобороны уточнили, что потери Украины составили до 105 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и установка РСЗО «Град», также российская армия уничтожила склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах Воскресенки и Карла-Маркса ДНР.

    Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии ЛНР.

    В пресс-службе подчеркнули, что ВС РФ поразили до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля и уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Огурцово Харьковской области и станцию радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

    Минобороны сообщило, что на Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ у села Червоная Диброва ЛНР, также ВС РФ поразили 15-й полк нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества. В ведомстве отметили, что российская армия уничтожила более 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам ВСУ в районе Клещеевки.

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    23 октября 2023, 10:33
    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах

    Глава Бурятии Цыденов призвал Израиль отправить своего бывшего посла Мильмана на принудительное лечение

    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания бывшего посла Израиля в Москве Аркадия Мильмана о бурятах свидетельствуют о том, что у экс-дипломата плохо со знаниями о России, а с воспитанием и человеческими ценностями – еще хуже, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    Цыденов в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент комментария Мильмана, в котором бывший израильский посол назвал бурят «не людьми, а животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

    От слов дипломата, по словам губернатора, «впрямую несет нацизмом и расизмом». Такой настрой, по его мнению, не поможет решить проблемы Израиля.

    Глава Бурятии добавил, что слышать подобное от евреев, которые сами больше других пострадали от расизма и нацизма, странно.

    «Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», – предложил губернатор.

    Цыденов добавил, что мужчины из Бурятии вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают Родину. «И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины все делают правильно», – подчеркнул он.

    По поводу бывшего посла Израиля губернатор добавил: «Палата номер шесть заждалась».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о мужестве и героизме подразделения из пяти человек из Бурятии во главе с Иваном Калашниковым, которые смогли отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным.

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    23 октября 2023, 03:59
    В США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом

    Профессор Аткинс: Запад совершает большую ошибку, продолжая помогать Украине, им не выиграть войну, они уже ее проиграли

    Tекст: Антон Никитин

    Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, им не выиграть эту войну, они уже ее проиграли, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине. Он пояснил, что говорит не только про президент США Джо Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее.

    При этом профессор выразил уверенность, что продолжение украинского конфликта приведет лишь к новым смертям. «Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование – это просто чудовищно и аморально», – заявил Аткинс.

    Накануне в США обратили внимание, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю. В минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и признать территориальные потери.

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    23 октября 2023, 08:51
    Телеведущий Соловьев получил звание Героя ДНР

    Пушилин присвоил звание Героя ДНР тележурналисту Соловьеву

    Телеведущий Соловьев получил звание Героя ДНР
    @ @pushilindenis

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР журналисту, теле- и радиоведущему Владимиру Соловьеву за его помощь и поддержку Донбасса.

    В своем Telegram-канале Пушилин отметил, что телеведущий часто приезжает на передовую в зону СВО и всегда «в самой гуще событий». Глава ДНР подчеркнул, что помощь Соловьева Донбассу во многом остается за кадром.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил Владимира Соловьева с 60-летним юбилеем.

    Владимир Соловьев является ведущим программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», а также телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Лауреат премии ТЭФИ (2005). Является автором и ведущим фильмов «Миропорядок» (2015), «Миропорядок 2018» (2018), а также фильма «Президент» (2015), в котором Соловьев рассказал о пятнадцати годах президентства Владимира Путина и взял большое интервью у главы государства.

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    22 октября 2023, 13:21
    Минобороны сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ близ Клещеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, заявили в Минобороны России.

    По сообщению военного ведомства, расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск уничтожил пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки, передает «Интерфакс».

    В Минобороны отметили, что военнослужащие группировки «Юг» также уничтожили украинский пикап на Соледаро-Артемовском направлении.

    Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении отражена украинская атака в районе Курдюмовки, «уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка».

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    22 октября 2023, 15:51
    Сальдо: Украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская администрация закрыла две из трех больниц Херсона, персонал переведен в медицинские комиссии военкоматов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, в Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трех районных больниц – ХБК и водников, врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов, передает ТАСС.

    Ранее в Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет.

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    23 октября 2023, 09:58
    Спецназовец рассказал об афроамериканцах среди наемников ВСУ

    Спецназовец Скала рассказал об афроамериканцах среди наемников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Среди наемников в ВСУ встречается очень много поляков и афроамериканцев, рассказал заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала».

    Скала уточнил, что его рота выполняет разведывательные и артиллерийские задачи. По его словам, были случаи, когда противник сбегал с поля боя, узнав, какая бригада против него воюет, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Он добавил, что бойцы ВС России изучают трофейное оружие, и приходят к выводу, что российское вооружение, хоть и немного устаревшее, но практичное, лучше себя ведет в данной местности.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников в ВСУ сокращается.

    Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

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    23 октября 2023, 08:26
    В Минобороны рассказали о новых программах для «Солнцепеков»

    МО: Экипажи «Солнцепеков» применяют новые системы привязки к местности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ используют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы, сообщили в Минобороны.

    По сообщению Минобороны, контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, передает РИА «Новости». Там добавили, что стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности.

    Уточняется, что на Запорожском направлении в районе Вербового подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку десантным подразделениям во время активной обороны.

    Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал, что самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек».

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    23 октября 2023, 09:16
    В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

    Советник главы ДНР Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за две-три недели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, в течение двух-трех недель противник потерял достаточно большое количество личного состава – эта цифра измеряется тысячами, а если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц, передает РИА «Новости».

    По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева «начинают иссякать».

    Гагин добавил, что без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае.

    «И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну», – отметил он.

    Ранее Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным.

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      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

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