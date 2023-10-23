Супруга бойца СВО спела с Дианой Арбениной хит «Секунду назад» в Новосибирске

На концерт Дианы Арбениной приехали жены действующих военнослужащих, матери погибших бойцов. Все они – активисты регионального штаба КСВО, руководит которым Наталия Курина. Они пообщались с певицей в гримерке. Подарили звезде окопную свечу, которую она тут же захотела зажечь, следует из сообщения в Telegram-канале Комитета семей воинов Отечества.

Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам бойцов, а они пригласили ее выступить для активистов Комитета.

«Справедливость восторжествует, это абсолютно точно, я в это верю! Девчонки, я вас обнимаю!» – сказала музыкант.

Арбенина подчеркнула, что не столь важно невнятные высказывания о патриотизме, как более ценно – реющий триколор над головой, и осознанное восприятие Родины – в словах, в музыке, в делах и поступках.

На концерте Лидия Яструб, супруга военнослужащего, спела вместе с Дианой Арбениной любимую всеми песню «Секунду назад».

Комитет семей воинов Отечества – общественная организация, созданная в 2022 году после встречи президента России Владимира Путина с материями военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Оказывает всестороннюю помощь и поддержку участникам и ветеранам СВО и их семьям.