Участники каирского саммита договорились о помощи сектору Газа

Официальный представитель президента Египта: Участники саммита в Каире договорились о доставке гумпомощи сектору Газа

Tекст: Антон Никитин

По словам пресс-секретаря президента Египта, каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу, передает ТАСС.

При этом Фахми заявил в комментарии телеканалу Sky news – Arabiya, что прекращение огня в секторе Газа и «степень осуждения стали предметом разногласий» участников встречи, так как были страны, которые хотели осудить лишь одну сторону конфликта.

Пресс-секретарь египетского лидера подчеркнул, что ни один из участников конференции не покинул саммит досрочно и на выступлении президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси присутствовали все, хотя саммит был рассчитан на несколько часов и имелись договоренности относительно присутствия президентов и лидеров стран, а также времени их вылетов.

Накануне Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. В тот же день стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа.