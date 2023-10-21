Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа

Спикер Армии обороны Израиля Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа

Tекст: Вера Басилая

Он отметил, что, если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, Израиль применит эти директиву. Адри заявил, что Израиль полностью блокировал сектор Газа, туда не поступает вода, электричество и медикаменты, передает РИА «Новости».

Ранее минздрав Газы призвал Египет открыть КПП «Рафах» для эвакуации раненых.

В то же время стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа.

До этого сообщалось, что через КПП на границе с Египтом в сектор Газа в субботу въедут 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Между тем, не менее 700 тыс. жителей сектора Газа эвакуировались на юг анклава.