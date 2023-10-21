Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа
Спикер Армии обороны Израиля Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа
В настоящее время вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, при этом вопрос о поставке в палестинский анклав гуманитарной помощи решается на политическом уровне, заявил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
Он отметил, что, если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, Израиль применит эти директиву. Адри заявил, что Израиль полностью блокировал сектор Газа, туда не поступает вода, электричество и медикаменты, передает РИА «Новости».
Ранее минздрав Газы призвал Египет открыть КПП «Рафах» для эвакуации раненых.
В то же время стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа.
До этого сообщалось, что через КПП на границе с Египтом в сектор Газа в субботу въедут 20 грузовиков с гуманитарной помощью.
Между тем, не менее 700 тыс. жителей сектора Газа эвакуировались на юг анклава.