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Стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа
РИА «Новости»: Жители сектора Газа вынуждены стоять несколько часов за хлебом в очередях
Многие пекарни в южной части сектора Газа остаются закрытыми из-за отсутствия газа и солярки, жители выстраиваются в многочасовые очереди в надежде достать хлеб.
Владелец одной из пекарен в палестинском анклаве рассказал, что для запуска печей необходимо топливо, а люди все равно стоят в надежде получить хлеб, передает РИА «Новости».
По словам главы отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсама Абдо, дефицит хлеба в секторе Газа стал масштабным по ряду причин. Он рассказал, что Израиль нанес удары по складам с зерном, и хлебопекарням.
Сотрудники БАПОР (агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ), которые непосредственно ответственны за обеспечение анклава, в том числе и хлебом, были эвакуированы с севера на юг сектора Газа.
Ранее сообщалось, что через КПП на границе с Египтом в сектор Газа в субботу въедут 20 грузовиков с гуманитарной помощью.
Между тем, не менее 700 тыс. жителей сектора Газа эвакуировались на юг анклава.