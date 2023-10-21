Стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа

РИА «Новости»: Жители сектора Газа вынуждены стоять несколько часов за хлебом в очередях

Tекст: Вера Басилая

Владелец одной из пекарен в палестинском анклаве рассказал, что для запуска печей необходимо топливо, а люди все равно стоят в надежде получить хлеб, передает РИА «Новости».

По словам главы отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсама Абдо, дефицит хлеба в секторе Газа стал масштабным по ряду причин. Он рассказал, что Израиль нанес удары по складам с зерном, и хлебопекарням.

Сотрудники БАПОР (агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ), которые непосредственно ответственны за обеспечение анклава, в том числе и хлебом, были эвакуированы с севера на юг сектора Газа.

Ранее сообщалось, что через КПП на границе с Египтом в сектор Газа в субботу въедут 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Между тем, не менее 700 тыс. жителей сектора Газа эвакуировались на юг анклава.