Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.7 комментариев
Турция обвинила Байдена в одобрении разрушений в Газе
Глава МИД Турции Фидан счел визит Байдена в Израиль одобрением разрушений в Газе
Президент США Джо Байден, совершив визит в Израиль в нынешних условиях, «в каком-то смысле» одобрил разрушения в Газе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Как заявил Фидан, многих это не удивило, но «создается впечатление, что это будет иметь негативные последствия для Америки». По его мнению, некоторые страны Запада, включая США, «не руководствуются стратегическим видением».
Фидан считает, что политикам в США «безоговорочная поддержка Израиля» часто мешает придерживаться «рациональных» решений, это «очень болезненная ситуация для Америки», передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.
Глава МИД Турции полагает, что либо кризис в секторе Газа «будет решен и приведет к долгосрочному миру», либо мир ожидает «ужасная альтернатива – длительная и масштабная война в регионе и нестабильность». Фидан заявил, что реализации катастрофического сценария не хочет никто, передает РИА «Новости».
Напомним, Фидан сообщал, что Анкара намерена предложить идею о создании стран-гарантов для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».