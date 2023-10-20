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    Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Резцова
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе
    ХАМАС освободило американских заложниц
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    7 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    23 комментария
    20 октября 2023, 22:39

    Турция обвинила Байдена в одобрении разрушений в Газе

    Глава МИД Турции Фидан счел визит Байдена в Израиль одобрением разрушений в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, совершив визит в Израиль в нынешних условиях, «в каком-то смысле» одобрил разрушения в Газе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Как заявил Фидан, многих это не удивило, но «создается впечатление, что это будет иметь негативные последствия для Америки». По его мнению, некоторые страны Запада, включая США, «не руководствуются стратегическим видением».

    Фидан считает, что политикам в США «безоговорочная поддержка Израиля» часто мешает придерживаться «рациональных» решений, это «очень болезненная ситуация для Америки», передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

    Глава МИД Турции полагает, что либо кризис в секторе Газа «будет решен и приведет к долгосрочному миру», либо мир ожидает «ужасная альтернатива – длительная и масштабная война в регионе и нестабильность». Фидан заявил, что реализации катастрофического сценария не хочет никто, передает РИА «Новости».

    Напомним, Фидан сообщал, что Анкара намерена предложить идею о создании стран-гарантов для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 16:55
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе

    Яков Кедми: Вашингтон одобрил решение Израиля уничтожить ХАМАС и не станет вмешиваться в ход военной операции

    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США не будут оказывать влияния на операцию ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что Израиль изменил планы операции в секторе Газа после вмешательства руководства США.

    «США не будут влиять на планы Израиля относительно наземной операции в секторе Газа и вмешиваться в военно-тактические решения руководства ЦАХАЛ. Главное и основное, что сделал для нас Вашингтон, – поддержал операцию по уничтожению ХАМАС. Наша же страна будет делать то, что необходимо для соблюдения ее национальных интересов», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Американцы также выразили пожелание, чтобы ЦАХАЛ после уничтожения ХАМАС ушел из сектора Газа, а сама территория была передана в другие руки, например, законным властям Палестины. По этому вопросу у Штатов с Израилем нет разногласий. Также со стороны Вашингтона прозвучала просьба сократить жертвы среди мирного населения. Мы будем стараться это делать и без запросов США», – отмечает собеседник.

    «Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Тогда ЦАХАЛ действительно будет совместно работать с американцами. Но если война будет вестись с ХАМАС или даже «Хезболлой», то настолько плотное сотрудничество не понадобится», – резюмировал Кедми.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц.

    Bloomberg пишет, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить планы ЦАХАЛ. Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже, а сама кампания продлится дольше.

    На ваш взгляд
    Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на поддержке Украины Западом?




    Результаты


    Также в статье отмечается, что США все больше обеспокоены тем, что наземная операция в Газе может вовлечь в конфликт «Хезболлу». Поэтому в Вашингтоне стараются снизить вероятность открытия второго фронта для Израиля.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel. Он заявил, что солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Галант также сообщил, что план военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС состоит из трех фаз. Конечной же целью кампании является создание нового режима безопасности в секторе Газа, передает The Times of Israel.

    На данный момент военная кампания находится на первом этапе, целью которого является уничтожение боевиков ХАМАС и нанесение ущерба их инфраструктуре. Сначала средствами огневого поражения, а потом наземной операцией. Вторая фаза будет предполагать продолжение боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

    «Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в этом районе и создание новой реальности безопасности для жителей прилегающих территорий», – сообщил Галант.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 08:18
    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа

    Bloomberg: США повлияли на планы Армии Израиля по наземной операции в секторе Газа

    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    В издании отмечается, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить израильские планы, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже и продлиться дольше.

    Ранее премьер Израиля Нетаньяху на границе с сектором Газа обещал «нанести мощный удар по врагам».

    Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что Армия обороны Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа.

    Напомним, израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    20 октября 2023, 14:15
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, не прекращающие попытки изолировать Россию на мировой арене из-за украинского конфликта, сами рискуют оказаться в изоляции после поддержки бомбардировок Израилем сектора Газа, пишет газета Le Monde.

    Авторы публикации высказали мнение, что фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях, ослабевает на фоне поддержки США жестокости ответных действий Израиля, передает ТАСС.

    Издание пишет, что неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <…> о «двойных стандартах» и «лицемерии» Запада. Кроме того, в статье обращается внимание на отказ от принятия в Совбезе ООН российской резолюции по Ближнему Востоку, что, по мнению, публицистов, ставит США в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации. Этот ход Запада журналисты назвали выигрышным для России.

    Кроме того, газета со ссылкой на неназванные европейские дипломатические источники, называет обострение палестино-израильского конфликта «подарком с небес» для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом, поскольку внимание СМИ переключилось на Ближний Восток, а помощь Украине ослабла.

    Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу, отмечает издание. По мнению журналистов, эти усилия, сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

    Кроме того, Le Monde обращает внимание на «отказ от присущей России нейтральной позиции» по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о «терроризме» со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием «укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт» и «сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере».

    Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что «полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него, поскольку Глобальный Юг может отказаться поддерживать Украину, которая не осуждает израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев.

    Ранее FT писала, что Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, реакция западных стран на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала, что «правила игры можно пересмотреть».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

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    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

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    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

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    20 октября 2023, 09:13
    В Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью»

    Global Times: США несут ответственность за гибель мирных жителей из-за вето на резолюцию по сектору Газа

    Tекст: Вера Басилая

    США виновны в смерти мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, сообщила китайская газета Global Times.

    В статье издания указывается, что «запятнанное кровью» вето США является серьезной несправедливостью. Авторы пишут, что Вашингтон, часто заявляющий о правах человека, показал свое истинное лицо, когда дело дошло до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь, передает РИА «Новости».

    Вето США, как отмечается в материале, наносит ущерб авторитету Совбеза ООН, ослабляя способность мирового сообщества повлиять на конфликт, поэтому Штаты несут наибольшую ответственность.

    Ранее российский МИД, комментируя использование США права вето в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что последствия такого шага чудовищны.

    Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

    Кроме того, Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 17:52
    Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
    Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
    @ @gretathunberg

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая выразила поддержку Палестине и призвала к прекращению огня, пишет издание Politico.

    По словам Шаликара, те, кто будет «так или иначе отождествлять себя с Гретой, являются сторонниками терроризма», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Тунберг, демонстрируя солидарность с сектором Газа, не говоря ни слова о гибели израильтян, замалчивает террористические акты.

    Ранее экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины в соцсети X. Она отметила, что мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня.

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    20 октября 2023, 14:26
    Посол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа

    Посол Израиля в России Бен Цви: Решение о наземной операции в секторе Газа принято

    Посол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильское руководство приняло решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Решение о проведении операции принято, оно связано с выполнением задач по разрушению структур ХАМАС и освобождению заложников, сказал Бен Цви ТАСС.

    Без проведения наземной операции это невозможно, потому такое решение и принято.

    Посол не уточнил возможные сроки начала проведения операции. Он напомнил, что в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, а потому необходимо «прекратить» происходящее.

    Ранее источники Bloomberg сообщили, что Израиль поменял планы по наземной операции в секторе Газа после визита американского президента Джо Байдена.

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 14:59
    Израиль заявил о готовности доказать непричастность к удару по больнице

    Посол Израиля в Москве Бен Цви заявил о доказательствах непричастности ЦАХАЛ к удару по госпиталю в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские власти могут предоставить фотографии и записи, доказывающие невиновность израильских военных в ударе по больнице в секторе Газа, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Израильская сторона готова предоставить фото, записи разговоров и иные подтверждения тому, что она не имеет отношения к удару по больнице, сказал Бен Цви ТАСС.

    Если у людей закрадываются сомнения, значит «что-то тут не в порядке», значит «кому-то верят на слово», а кому-то не доверяют даже после предоставления доказательств.

    Он отметил, что палестинская сторона не предоставила свидетельств тому, что к удару имеет отношение Израиль.

    Арабские СМИ сообщали, что израильские ВВС ударили по госпиталю в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали более 800 человек. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ответственность за взрыв в больнице лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в России).

    Коментарии (9)
    20 октября 2023, 03:27
    Израильские дипломаты собрались покинуть Турцию

    Hurriyet сообщила о намерении всех израильских дипломатов покинуть Турцию

    Израильские дипломаты собрались покинуть Турцию
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вскоре все израильские дипломаты, включая посла Израиля в Анкаре Ирит Лилиан, покинут Турцию, сообщили источники в МИД Турции.

    Это решение связано с вопросами безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet.

    Напомним, в последние дни в Турции на фоне палестино-израильского конфликта проходят акции в поддержку Палестины. В Анкаре и Стамбуле манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий. Кроме того, толпа с палестинскими флагами устроила штурм военной базы США в Турции.


    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 23:40
    Россия осудила вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

    МИД России указал на чудовищные последствия вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Российский МИД, комментируя использование США права вето в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что последствия такого шага чудовищны.

    МИД России заявил, что СБ ООН не удалось «направить столь востребованный и срочный сигнал в пользу прекращения кровопролития» из-за позиции США. Ведомство считает, что «последствия такого шага чудовищны», учитывая угрозу распространения конфронтации за границы региона, сообщается на сайте МИДа.

    Министерство указало, что ракетного удара по больничному комплексу «Аль-Ахли» могло не произойти, если бы СБ ООН также принял российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Подчеркивается, что промедление ведет к новым смертям, а также страданиям мирных жителей, «ставших пленниками заблокированного анклава».

    МИД считает, что США «до всего этого, очевидно, нет дела», Вашингтон отказывается признавать, что «право на самооборону не означает лицензию на неизбирательное массовое возмездие». МИД указал, что «именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение». США взяли под контроль «все усилия» по урегулированию данной проблемы, но лишь «методично «хоронили» мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 году».

    Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

    Кроме того, Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (2)
    20 октября 2023, 00:47
    Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники йеменских хуситов

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил о перехвате эсминцем ВМС США ракет и беспилотников йеменских хуситов

    Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники йеменских хуситов
    @ Charles A. Ordoqui/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена, сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.

    Как сообщил Райдер, по имеющейся информации, пострадавших «среди американских военнослужащих и мирных жителей» нет. Он заявил, что действия «Карни» стали «демонстрацией интегрированной архитектуры ПВО и ПРО», которую США создали на Ближнем Востоке. По его словам, США готовы использовать эту систему «для защиты своих партнеров и своих интересов».

    Райдер не смог «точно сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники», но они летели «на север вдоль Красного моря потенциально к целям в Израиле». «Насколько я понимаю, это произошло над водой», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. Кроме того, на Ближний Восток направлен авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» с тремя кораблями сопровождения.

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 16:48
    МИД: В Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива
    МИД: В Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва держит на контроле ситуацию с авиасообщением на Ближнем Востоке, в Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива с 9 октября, сообщили в МИД России.

    В дипведомстве указали на то, что ситуация с авиасообщением в регионе находится на постоянном контроле, а возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии информации по россиянам в плену у ХАМАС. В МИД сообщали о 20 погибших граждан РФ.

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