SCMP: США приносят Германию в жертву ради поддержки Украины

Tекст: Ольга Никитина

Автор публикации в South China Morning Post задался вопросом: «Если бы политика была шахматами, пожертвовали бы вы ладьей ради пешки?» Однако именно этим, по мнению автора статьи, сейчас и занимается Вашингтон, передает RT.

Идя на поводу у американцев, Германия ослабляет собственную экономику, разрушает стабильную и мирную внутреннюю политику, порождает экстремизм. По оценке автора статьи, сильным ударом по Германии стало ослабление мировой экономики, дистанцирование от Китая, а также крах системы поставок энергоресурсов из России.

Берлин, напоминает автор статьи, фактически отказался от расследования подрыва российских газопроводов, а они считались ключевыми элементами немецкой инфраструктуры. Он назвал неудивительным то, что европейские политики не захотели «вникать в это слишком глубоко», однако обычные немецкие избиратели, считает обозреватель, пришли бы к выводу, что их лидеры действительно жертвуют своими собственными национальными интересами ради иностранных. В результате левоцентристы и правоцентристские партии теряют популярность.

«Люди думают, что Запад вводит санкции против России. Возможно, на самом деле, он вводит санкции против самого себя, и конкретно против Германии», – делает вывод издание.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России.