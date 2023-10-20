Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.17 комментариев
Маск оценил красоту станции метро в Петербурге
Маск согласился с высокой оценкой станции метро в Петербурге
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мением о том, что станции метро должны выглядеть так, как «Автово» в Санкт-Петербурге.
Оценивая видео, снятое на станции метро в Санкт-Петербурге, Culture Critic заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что именно «так должны выглядеть станции метро». Маск поддержал это мнение, ответив на сообщение смайликом «100».
Как уточняет RT, на видео представлена станция метро «Автово».
Напомним, иностранные интернет-пользователи сравнивали станции метро в Москве и Нью-Йорке. Они обратили внимание на то, как выглядит станция метро «Киевская» в Москве и «Чеймберс-стрит» в Нью-Йорке.