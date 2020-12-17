Иностранцы сравнили станции метро в Москве и Нью-Йорке

Иностранные интернет-пользователи сравнили станции метро в Москве и Нью-Йорке. Они обратили внимание на то, как выглядит станция метро «Киевская» в Москве и «Чеймберс-стрит» в Нью-Йорке.

Автор поста выложила в Twitter два снимка: на одном из них запечатлена станция «Киевская» в Москве, на другом – «Чеймберс-стрит» в Нью-Йорке.

«Станция метро в Москве, которой я часто пользовалась, и станция метро в Нью-Йорке, которой я часто пользуюсь», – написала пользовательница @kazbek.

Другие пользователи стали активно комментировать фотографии, восхищаясь красотой московской подземки.

«Мне искренне нравится, что никто не удосужился сделать станцию «Чеймберс-стрит» презентабельной. Лучшее проявление пренебрежительного отношения американцев к общественной сфере», – отреагировал jaegervonkramer.

moscow metro station i used a lot vs nyc subway station i use a lot pic.twitter.com/6102ljO7CW — katya (@kazbek) December 14, 2020

«Станция в Нью-Йорке выглядит давно заброшенной, как из фильма про конец света, но я думаю, что, по сути, в этом все США», – считает KorolAdrian.

«Московское метро, пожалуй, моя самая любимая система общественного транспорта в мире», – написал TheTarnhelm.