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На Украине ликвидирован эстонский наемник
Postimees: На Украине ликвидирован эстонский наемник с позывным «Стингер»
Эстонский наемник Танель Криггул с позывным «Стингер» уничтожен в ходе боевых действий на Украине, сообщают эстонские СМИ.
В сообщении Postimees говорится, что Криггул погиб вблизи города Лиман. Уточняется, что наемник участвовал в боях на территории Украины в составе «Интернационального легиона» с прошлого года.
Как уточнили изданию три источника из состава «Интернационального легиона», Криггул был уничтожен в ночь на субботу, передает РИА «Новости».
В марте на Украине был ликвидирован другой эстонский наемник – бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Он погиб в боях под Артемовском.