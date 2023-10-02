Postimees: На Украине ликвидирован эстонский наемник с позывным «Стингер»

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении Postimees говорится, что Криггул погиб вблизи города Лиман. Уточняется, что наемник участвовал в боях на территории Украины в составе «Интернационального легиона» с прошлого года.

Как уточнили изданию три источника из состава «Интернационального легиона», Криггул был уничтожен в ночь на субботу, передает РИА «Новости».

В марте на Украине был ликвидирован другой эстонский наемник – бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Он погиб в боях под Артемовском.