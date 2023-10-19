Студент гимназии «Сколково» нашел способ переработки пластика с помощью насекомых

Человечество, по экспертным оценкам, ежегодно производит более 430 млн тонн пластика, который по большей части превращается в мусор, загрязняя планету. Мельников подошел к решению этой проблемы с научной точки зрения и вместе с учителем биологии три года назад начал исследовать свойства восковых огневок – насекомых, которые могут питаться пластиком.

Огневки – одна из разновидностей моли, которая в природе ест воск, за что их очень не любят пчеловоды. Но есть и полезное свойство: они поглощают полиэтилен, перерабатывая его в этиленгликоль, или попросту в спирт. Сначала ученые изучали огневок, анализировали публикации. Выяснилось, что кормить огневок можно отработанным воском, и размножаются они невероятно быстро. При этом личинки огневок еще эффективнее перерабатывают пластик, говорится в сообщении на сайте «Сколково».

Через год Мельников представил проект на Конференции молодых ученых МГУ. Команда создала несколько видов контейнеров для огневок с разными параметрами питания и окружающей среды – света, температуры и других условий. В течение 150 дней учитель и ученик наблюдали за пятью поколениями личинок, чтобы установить необходимое воздействие для ускорения поедания полиэтилена личинками.

В поисках заинтересованных ученик узнал о заводе по переработке пластика в Великих Луках. Выяснилось, что специальных технологий по переработке загрязнённых полиэтиленовых пакетов на предприятии нет и оно могло бы стать опытным полигоном для тестирования проекта. Также Юра изучил работу великолукской свалки, узнал, какие проблемы с «хвостами» (остатками отходов после сортировки) у них есть, и получил образцы для проведения исследований.

Команда продолжала совершенствовать прототип, чтобы подогнать его под нужды предприятия, и одновременно думала о его более компактной версии, которую можно было бы использовать в школах, магазинах и т. д. Свое решение исследователи представили на технологической конференции Startup Village 2023.

В сентябре учреждена компания, получен статус резидента «Сколково», так что теперь команда превратилась в полноценный стартап и претендует на получение гранта, чтобы запатентовать установку. В первую очередь коллеги нацелены на промышленный формат и уже подбирают подходящие по размеру контейнеры. Затем решение можно будет тиражировать и для розницы. «За месяц популяция огневок увеличивается в 100 раз. Если вырастить 3 триллиона личинок, то они смогут съесть весь пластик, который образуется в Москве за год», – рассказал юный исследователь.