Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.6 комментариев
Путин рассказал об отношении к киберспорту
Путин заявил об открытости России к новым спортивным дисциплинам, включая киберспорт
Россия бережно относится к спортивным традициям, но открыта и к современным дисциплинам, включая киберспортивную, заявил президент Владимир Путин.
«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте», – цитирует президента ТАСС.
В России появилась идея проводить соревнования, объединяющие классические виды спорта и киберспорт, это беспрецедентный формат, он получил название «Игры будущего».
«Они стартуют в Казани очень скоро – 23 февраля следующего года», – заключил российский лидер.
Также в среду президент сообщил, что отстраненные от международных соревнований российские атлеты получат поддержку.