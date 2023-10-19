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    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна
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    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Участники пропалестинской акции в Берлине забросали полицию камнями
    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

    2 комментария
    19 октября 2023, 10:59

    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

    Коментарии (10)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 08:23
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на участке Синьковка – Сергеевка, используя западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию и авиацию. Марочко добавил, что все атаки были отражены ВС России, прорыва линии фронта не допущено, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.

    Ранее на Купянском направлении «Западная» группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР).

    Коментарии (13)
    18 октября 2023, 12:46
    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ

    Политолог Шеслер: Запад умышленно игнорирует удары по больницам новых регионов России

    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ
    @ t.me/aakherson

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад воспринимает Россию как врага, поэтому на все преступления ВСУ в Европе и США просто закрываются глаза. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на фоне удара по больнице в Газе ВСУ нанесли удар по медучреждению Херсонской области.

    «Европейская общественность вообще не обращает внимания на преступления украинской армии. Мир много лет закрывал глаза на обстрелы Донбасса и на то, что там погибали дети, уничтожались школы и больницы. Причина этой слепоты проста – Россия Западом воспринимается исключительно как враг», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И весь ущерб, который наносился нам, не воспринимался как преступление международного уровня. Запад остается в матрице своих взглядов и моделей поведения. Да, обстрел больницы в Газе – это страшное преступление. Но то, что в мире на этом заостряют внимание – это отражение того возмущения, которое видно в арабском мире. Западные страны просто не могут отреагировать иначе», – объясняет собеседница.

    «А вот тому, что происходит в Донбассе и на Украине, уделяется недостаточно внимания. И преступления ВСУ фактически никто в мире, кроме России, не расследует. Более того, мы видим, как израильтяне даже попытались использовать привычную американо-украинскую тактику – «они сами себя обстреливают», – указывает эксперт.

    «Мы это уже слышали про Донбасс, который на протяжении многих лет якобы наносил удары сам по себе. Но поскольку нынешние события происходят на глазах у всего арабского мира, провернуть этот трюк не удалось», – подчеркнула Шеслер.

    «Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году. Помню, сидели мы в подвале Славянского госпиталя. Пациентов спустили вниз – и гражданских, и раненых ополченцев. Сидели, и считали прилеты по крыше», – вспоминает в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Алекандр Коц.

    «По больнице Калинина в Донецке прилетает регулярно. Опять же в 2014 году ВСУ ударили по моргу этой клиники, когда туда привезли останки Андрея Стенина. В январе этого года противник прицельно накрыл больницу в Новоайдаре. Погибли полтора десятка человек. Никого на планете это не заинтересовало», – продолжает он.

    «Цивилизованный мир» все эти годы удобно существовал в парадигме «обстреляли сами себя». Сегодня этот знакомый принцип применяют относительно к Газе. Не может представитель «цивилизованного мира» одной ракетой убить 800 человек в больнице. Это удел террористов», – иронизирует эксперт.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. 

    На фоне этого в ночь на среду украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. Удар, по словам главы правительства Херсонской области, пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены восемь машин скорой помощи. Теперь у больницы нет медицинского транспорта для помощи людям, сообщается в Telegram-канале Алексеенко.

    Кроме того, на минувшей неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, на территории городской больницы №25 погиб сотрудник медучреждения, женщина 1969 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения.

    Летом этого года противник также атаковал Макеевку. Как сообщал тогда глава администрации города Владислав Ключаров, были повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома. А 26 мая, в девятую годовщину первого авиаудара по Донецку, ВСУ серьезно обстреляли город, повредив две больницы. Однако ни этот удар, ни нанесенные ранее, западные СМИ и политики так и не осудили.

    Коментарии (7)
    18 октября 2023, 12:24
    Рар: Удар по больнице в секторе Газа нанес ущерб репутации США на Ближнем Востоке

    Германский политолог Рар: Трагедия в Газе серьезно осложнит диалог Вашингтона и арабских государств

    Рар: Удар по больнице в секторе Газа нанес ущерб репутации США на Ближнем Востоке
    @ Paul Zinken/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден не сможет полностью и бескомпромиссно встать на сторону Израиля. Арабские страны слишком возмущены трагедией в Газе. Наладить взаимодействие с ними Вашингтону будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее Джо Байден прибыл с визитом в Израиль.

    «Западные СМИ работают по принципу создания и укрепления выгодных им нарративов. Местные журналисты регулярно, в ярких красках, писали статьи с обвинениями в адрес России о том, что Москва бомбит гражданские цели не только на Украине, но и в Сирии. Зачастую эти материалы не содержали крепкой доказательной базы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Теперь же в западных странах действует новый нарратив: безоговорочная поддержка Израиля и обвинение ХАМАС во всех возможных грехах. Интонации, применяемые СМИ, становятся важнее самих событий. Поэтому правду о том, кто на самом деле виновен в произошедшей трагедии, мы, скорее всего, не узнаем», – отмечает эксперт.

    «Современные конфликты ведутся не только на полях сражений, но и на информационной арене. Что касается реакции США, то уже сейчас становится понятной принципиальная невозможность Джо Байдена полностью и бескомпромиссно встать на сторону Израиля. Однако его предшественник Дональд Трамп мог себе это позволить», – считает собеседник.

    «Проблема заключается в том, что Демократическая партия всегда старалась сохранять хорошие отношения с палестинцами. Отказ Иордании принимать президента Штатов – серьезный удар по репутации Вашингтона. Арабские страны, в отличие от европейских, готовы демонстрировать собственную независимость от Америки», – уточняет Рар.

    «В то же время влияние США на Ближнем Востоке постепенно снижается. Оранжевые революции в этом регионе потерпели полный крах, а в Афганистане Белый дом фактически заявил о капитуляции. Сложившимся положением воспользовался Китай, чье присутствие здесь заметно усилилось. Вернуться на земли, где уже успел разгуляться Пекин – непростая задача для Вашингтона», – подчеркивает эксперт.

    «Если конфликт между Израилем и ХАМАС будет расширяться, то Штаты могут пойти на риск и попытаться возродить былое ближневосточное величие страны. Однако последствия от этих действий будут крайне опасными, в том числе и для самих США», – резюмирует Рар.

    Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

    Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

    В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

    Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

    Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

    Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

    Коментарии (3)
    19 октября 2023, 06:53
    В Британии предупредили США о необходимости пожертвовать Европой ради Украины

    Политолог Ливен: Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой

    Tекст: Антон Никитин

    Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и трансатлантическими интересами, выразил мнение политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

    Политолог заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины. По мнению Ливена, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Профессор подчеркнул, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на протяжении более ста лет, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному «подчинению» Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет Вашингтону замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.

    «На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», – считает аналитик.

    Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого «мощь Америки» будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.

    Ранее французский генерал присудил победу в украинском конфликте России.

    Коментарии (4)
    19 октября 2023, 09:01
    Военный эксперт предупредил о подготовке Украины к атакам на российские ТЭЦ

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовится атаковать беспилотниками российские ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы атаковать российские энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии, сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    Полковник предупредил, что вероятность атак беспилотников на военные объекты, объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлекростанции, трансформаторные подстанции высока, передает Ura.ru.

    Он отметил, что для этих планов использование беспилотных аппаратов наиболее вероятно, поскольку имеющиеся у них ракеты не такие совершенные. Кроме того, по словам Кнутова, если отправить роем дроны, есть вероятность, что какой-нибудь прорвется.

    Экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук согласился с Кнутовым, он тоже уверен, что атаки дронов продолжатся, и Украина перейдет к террору. Он отметил, что Россия принимает меры для защиты от самых маленьких дронов. По его словам, на 100% защитить от атаки беспилотников нельзя, но ТЭЦ, атомные электростанции будут на особом контроле.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях.

    Коментарии (3)
    19 октября 2023, 02:50
    Французский генерал присудил победу в украинском конфликте России

    Французский генерал Клермон: Завершение украинского конфликта сейчас означало бы победу России

    Tекст: Антон Никитин

    Завершение украинского конфликта сейчас означало бы победу России, выразил мнение французский генерал Бруно Клермон в статье, опубликованной журналом Valeurs Actuelles.

    По мнению Клермона, «если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы», передает РИА «Новости».

    Издание констатировало, что контрнаступление Украины провалилось, так как ВСУ не смогли достичь его главной цели – возвращения территорий Крыма и Донбасса. В публикации отмечается, что украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую оборонительную линию приведет к разрушению всей системы российской обороны.

    Накануне президент Владимир Путин отметил, что кураторы киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом».

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 11:53
    Стало известно о двух десятках переданных ВСУ американских ракет ATACMS

    NYT: США передали Киеву около 20 ракет ATACMS

    Стало известно о двух десятках переданных ВСУ американских ракет ATACMS
    @ PUBLIC DOMAIN

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, предварительно добившись от Киева обещания не применять их по целям на территории России, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По ее информации, решение о передаче ракет держалось в тайне ввиду «опасений возможного удара России во время ввоза ракет в страну». США заручились обязательством Киева не применять ATACMS для нанесения ударов по целям на российской территории, частью которой они не признают Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонские области, передает ТАСС. Это связано с опасениями американских официальных лиц, которые полагают, что подобный шаг «может привести к пересечению одной из «красных линий» РФ» и привести к дальнейшей эскалации конфликта.

    Издание отмечает со ссылкой на данные Пентагона, что решение об отправке на Украину более старой версии ракет было принято на фоне «невозможности их использования в конфликте с участием американских сил», а также в связи с тем, что «запасы более новых систем чрезвычайно малы».

    Газета также пишет, что пока остается неясным, смогут ли ракеты изменить ситуацию на поле боя на Украине.

    Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км.

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    18 октября 2023, 22:20
    На Украине заявили о взрывах в Николаеве

    Klymenko Time: В Николаеве прогремели взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В городе Николаеве прогремели взрывы, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога, сообщило издание Klymenko Time.

    Информацию об этом передает ТАСС. Подробности изданием не приводятся.

    Напомним, в среду вечером российская система ПВО перехватила переделанные ракеты советского ЗРК С-200, запущенные Вооруженными силами Украины по территории Крыма. Перед этим Черноморский флот (ЧФ) отразил воздушную атаку ВСУ на Севастополь.

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    18 октября 2023, 13:06
    Путин заявил о способности России отразить поставленные Украине ракеты ATACMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогут отражать атаки поставленных США киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин.

    «Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.

    Он пояснил, что эти ракеты не способны помочь киевскому режиму переломить ситуацию, они лишь «продлевают агонию».

    «Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», – добавил президент.

    Путин назвал поставку ATACMS очередной ошибкой со стороны США.

    «Если бы они не поставляли оружие, они бы могли в будущем сказать: «Ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали». Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка», – сказал российский лидер.

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что в поставленных Украине ATACMS нет систем GPS, так как российские средства РЭБ успешно подавляют их.

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    18 октября 2023, 12:38
    В Германии объяснили, почему США поставили Киеву старую версию ATACMS

    Журналист Репке: Киев получил ATACMS без GPS из-за российских систем РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поставленных киевскому режиму дальнобойных ракетах ATACMS нет систем GPS, так как российские средства радиоэлектронной борьбы успешно подавляют их, заявил журналист из Германии Юлиан Репке.

    Украина получила от США изначальную «старую версию» ATACMS с классическим инерциальным наведением, заявил Репке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    По его словам, причиной этого стало то, что российские средства РЭБ успешно глушат большинство вооружений с GPS-наведением.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

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    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

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