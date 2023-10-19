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    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

    2 комментария
    19 октября 2023, 09:17

    Си Цзиньпин сообщил о работе над экономическим коридором через Россию и Монголию

    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать над созданием экономического коридора через Россию и Монголию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин готов способствовать формированию экономического коридора, который свяжет Россию, Монголию и Китай, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине с монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом.

    По его словам, Китай готов расширять трехстороннее сотрудничество с Монголией и Россией и последовательно работать над созданием трехстороннего экономического коридора, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин, выступая на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине, заявил, что Россия совместно с зарубежными партнерами работает над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении – в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов.

    17 октября 2023, 11:17
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

    Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

    Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

    Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

    Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

    «Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

    Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Коментарии (8)
    18 октября 2023, 10:20
    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    По его словам, только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов экспорта, который был в Западную Европу, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

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    18 октября 2023, 06:54
    В США обратили внимание на «красную дорожку» для Путина в Китае

    Newsweek: Китай встретил президента России Путина «красной дорожкой», которой не было в июне у госсекретаря США Блинкена

    Tекст: Антон Никитин

    Китай встретил президента России Владимира Путина «красной дорожкой», которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщил американский журнал Newsweek.

    Издание обратило внимание, что прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена в июне, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (13)
    18 октября 2023, 13:25
    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином

    Путин разговаривал с Си Цзиньпином три часа, обсудил Украину и Ближний Восток

    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, рассказал президент Владимир Путин по итогам визита в Китай. По его словам, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

    «Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «это вся двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа».

    «Обсуждали довольно подробно ситуацию и на Ближнем Востоке, – рассказал президент России. – Я проинформировал председателя и о ситуации, которая складывается и на украинском треке, довольно подробно».

    «Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие», – подчеркнул Путин.

    «У нас был деловой обед в узком составе, где присутствовал министр иностранных дел, присутствовали с обеих сторон помощники, а потом председатель Си предложил нам уединиться. Мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно, как и есть, именно за чашкой чая. Говорили часа, наверное, полтора, может быть, два, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз», – добавил глава государства.

    Встреча проходила на полях форума «Один пояс – один путь». Главы государств побеседовали как в расширенном составе – с участием представительных делегаций, так и в узком – в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет.

    Путин сообщил также, что Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, Россия вышла на второе место после США, обогнав Германию.

    Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Коментарии (5)
    16 октября 2023, 10:32
    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян

    Путин: Спрос на китайские авто в России растет из-за улучшения их качества

    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому российские потребители с удовольствием ими пользуются, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    Президент считает, что у России и Китая есть очень хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике.

    По словам Путина, он недавно общался с людьми, «которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем», передает ТАСС.

    «Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил глава государства.

    Ранее сообщалось, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%.

    Коментарии (27)
    18 октября 2023, 08:08
    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин на переговорах в Пекине назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера «своим давним другом».

    «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», – приводит его слова ТАСС.

    «Взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является нашей многолетней хорошей традицией», – добавил Си Цзиньпин.

    Он отметил, что за десять лет действующим лидерам России и Китая удалось наладить добрые деловые и крепкие дружественные отношения. Си Цзиньпин сообщил, что провел с Путиным 42 встречи. Китайская сторона, по его словам, готова взаимодействовать с российскими партнерами, «непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество».

    «Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие», – сказал он.

    Также китайский лидер выразил готовность сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипотношений между странами.

    По его словам, Китай также готов совместно с Россией «поддерживать международную честность и справедливость, способствовать общему развитию мира».

    Двусторонний товарооборот Китая и России вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов, сообщил Си Цзиньпин.

    В возглавляемую Путиным делегацию также вошли два вице-премьера – Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и ряда других ведомств. В числе представителей бизнеса: руководители Газпрома и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Коментарии (4)
    18 октября 2023, 05:51
    Путин прибыл на открытие форума «Один пояс – один путь»

    Президент Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в открытии форума «Один пояс – один путь»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Российский лидер также принял участие в традиционном совместном фотографировании глав делегаций – участников форума. Затем в качестве главного гостя он выступит с речью на открытии форума – сразу после хозяина мероприятия, руководителя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 14:17
    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона

    WSJ: Визит Путина в Пекин говорит о провале попыток США поссорить Россию и Китай

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона
    @ Артем Иванов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Обозреватели газеты Брайан Спегеле и Джеймс Т. Аредди пишут, что Китай не прислушался к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, и с «распростертыми объятиями принял Путина в Пекине» и расстилают перед ним «красную дорожку».

    Авторы The Wall Street Journal считают, что это подтверждает прочность российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также по всем вопросам двусторонней повестки дня.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 09:01
    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в узком составе

    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Началась беседа в узком составе. После нее – с глазу на глаз», – приводит его слова ТАСС.

    Встреча проходит в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь». Переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран продолжались около полутора часа.

    Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 10:11
    Путин рассказал о развитии отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая не складывались под сиюминутную политическую конъюнктуру

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения между Россией и Китаем не складывались под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел и не стали результатом сиюминутной политической конъюнктуры в мире, они развивались на протяжении двух десятилетий аккуратно и спокойно, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «На каждом шаге и российская, и китайская стороны исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает. Добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    По словам российского лидера, в основе развития отношений двух стран всегда лежала добрая воля. «Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента, не решались на протяжении 40 лет. Но вот это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга», – отметил президент.

    Следующим шагом, как отметил Путин, стало развитие отношений в сфере экономики, которое также происходило постепенно. По его словам, на этом этапе «заполнялись ниши, которые когда-то и кому-то принадлежали, другим странам, в наших отношениях, но не были настолько эффективны, как наше взаимное сотрудничество по тому или другому направлению». «Например, в области энергетики, которая занимает особое место в наших отношениях. Россия занимает сейчас первое место среди китайских партнеров по поставкам, скажем, энергоносителей в Китай в стоимостном выражении – первое место», – рассказал президент.

    Постепенно Китай по объемам торгового оборота стал первым торговым партнером России, а Россия постепенно поднялась на шестое место среди китайских торгово-экономических партнеров, сказал Путин.

    Особо глава государства отметил то, что в разное время у России и Китая было разное соотношение по экспорту и импорту. «Мы со своей стороны старались обеспечить то, что нужно китайской экономике, а наши китайские друзья всегда прислушивались к нам по поводу определенного дисбаланса, прежде всего в области торговли товарами промышленного производства. Мы постепенно, шаг за шагом, год от года увеличивали и улучшали этот торговый баланс. Так мы двигаемся почти по каждому направлению», – сказал он.

    «Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Российско-китайские отношения – это фундаментальный фактор. Все это вместе и дает нам основание считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении и в интересах как китайского, так и российского народов», – подчеркнул Путин.

    Говоря о расширении БРИКС, Путин отметил, что процесс был непростым, диалог он назвал сложным, однако в итоге удалось найти консенсус и договориться.

    «В основе этого процесса лежит объективная реальность. Многополярный мир создается сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе, и происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики. Индия растет в Азии, Индонезия растет и многие другие государства, в Латинской Америке – Бразилия, Россия встает на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы, а где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала, а этот рост является очевидным, в том числе в сфере экономики», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что на момент проведения саммита в Йоханнесбурге уже соотношение экономик стран «Семерки» и стран БРИКС было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности. «После присоединения еще шести членов к БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран БРИКС. Повторяю еще раз: это проявление объективного процесса формирования многополярного мира», – указал глава государства.

    «Это значит, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений. И видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления такого формата, таких отношений между странами мы можем добиться этой цели на основе объединения усилий», – сказал Путин.

    Также в этом интервью Путин назвал чушью так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе.

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    16 октября 2023, 17:35
    Названы темы переговоров Путина с Си Цзиньпином

    Анонсированы переговоры Путина с Си Цзиньпином

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что переговоры пройдут на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине, передает ТАСС. Ушаков сообщил, что переговоры запланированы на среду, 18 октября. Путин приглашен в качестве главного гостя на форум, добавил он.

    Также Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят как двусторонние, так и международные темы, в том числе вопросы формирования более справедливого многополярного миропорядка.

    Он уточнил, что переговоры пройдут в два этапа – в широком формате (с участием делегаций) и в узком составе в формате рабочего завтрака. «Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава», – добавил дипломат.

    Ранее Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее, это его отличает от лидеров, которые приходят на «пять минут» покрасоваться.

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    17 октября 2023, 12:16
    Путин провел в Пекине встречу с Орбаном

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине провел встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», – передает ТАСС слова российского лидера.

    «Конечно, очень важным является с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что российская сторона рада этой встрече. «Уверен, она пройдет в позитивном ключе», – подчеркнул президент.

    В ходе встречи Путин предложил подумать, как вернуть торговые отношения России и Венгрии к росту. «В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем – за первые семь месяцев – падение, минус 35%. Это не отыгрывает 80% с лишним [роста] прошлого года, слава Богу, но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане», – указал он.

    Ранее Путин провел встречу с президентом Вьетнама. Также запланированы переговоры президента России с китайским лидером Си Цзиньпином.

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    16 октября 2023, 11:44
    Китай выразил готовность вместе с Россией защищать справедливость в мире

    Глава МИД Китая Ван И: Пекин готов вместе с Москвой защищать справедливость в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин готов вместе с Москвой отстаивать справедливость на международной арене, сообща защищать принципы и Устав ООН, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

    Также китайские власти пригласили Россию к дальнейшей реализации совместных проектов в соответствии с инициативой «Один пояс – один путь», передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайского внешнеполитического ведомства.

    Как подчеркнул Ван И, Пекин ценит поддержку, которую оказывает сотрудничеству в данном направлении президент России Владимир Путин.

    Также в ходе переговоров обсуждались тема украинского урегулирования и ситуация на Ближнем Востоке.

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    17 октября 2023, 15:07
    Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь».

    В форуме принимают участие главы более 20 стран, их встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань, передает ТАСС.

    На встрече присутствуют главы международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмы Руссефф.

    Перед встречей прошла церемония, где участники сделали общую фотографию. Путин на ней занял место по правую руку от Си Цзиньпина. До этого он поздоровался с лидером КНР за руку и обменялся с ним несколькими репликами. С другой стороны от российского президента встал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Напомним, президент России на полях форума провел встречу с президентом Вьетнама Во Ваном Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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    17 октября 2023, 11:40
    Путина пригласили во Вьетнам

    Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг на встрече в рамках третьего форума «Один пояс – один путь» в Китае пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом.

    Во Ван Тхыонг заявил, что генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, лично он и все другие вьетнамские руководители ждут Путина в стране для обсуждения основных направлений двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и важной вехой в отношении наших стран», – сказал Во Ван Тхыонг.

    Президент Вьетнама отметил, что вьетнамцы всегда будут помнить поддержку и помощь советского и российского народа в самый трудный период своей национально-освободительной борьбы, а также в деле послевоенного развития страны.

    Он также отметил, что Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике, во Вьетнаме придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран на протяжении многих лет, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня.

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