Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке

Рар: Удар по больнице в секторе Газа нанес ущерб репутации США на Ближнем Востоке

Германский политолог Рар: Трагедия в Газе серьезно осложнит диалог Вашингтона и арабских государств

Tекст: Евгений Поздняков

«Западные СМИ работают по принципу создания и укрепления выгодных им нарративов. Местные журналисты регулярно, в ярких красках, писали статьи с обвинениями в адрес России о том, что Москва бомбит гражданские цели не только на Украине, но и в Сирии. Зачастую эти материалы не содержали крепкой доказательной базы», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Теперь же в западных странах действует новый нарратив: безоговорочная поддержка Израиля и обвинение ХАМАС во всех возможных грехах. Интонации, применяемые СМИ, становятся важнее самих событий. Поэтому правду о том, кто на самом деле виновен в произошедшей трагедии, мы, скорее всего, не узнаем», – отмечает эксперт.

«Современные конфликты ведутся не только на полях сражений, но и на информационной арене. Что касается реакции США, то уже сейчас становится понятной принципиальная невозможность Джо Байдена полностью и бескомпромиссно встать на сторону Израиля. Однако его предшественник Дональд Трамп мог себе это позволить», – считает собеседник.

«Проблема заключается в том, что Демократическая партия всегда старалась сохранять хорошие отношения с палестинцами. Отказ Иордании принимать президента Штатов – серьезный удар по репутации Вашингтона. Арабские страны, в отличие от европейских, готовы демонстрировать собственную независимость от Америки», – уточняет Рар.

«В то же время влияние США на Ближнем Востоке постепенно снижается. Оранжевые революции в этом регионе потерпели полный крах, а в Афганистане Белый дом фактически заявил о капитуляции. Сложившимся положением воспользовался Китай, чье присутствие здесь заметно усилилось. Вернуться на земли, где уже успел разгуляться Пекин – непростая задача для Вашингтона», – подчеркивает эксперт.

«Если конфликт между Израилем и ХАМАС будет расширяться, то Штаты могут пойти на риск и попытаться возродить былое ближневосточное величие страны. Однако последствия от этих действий будут крайне опасными, в том числе и для самих США», – резюмирует Рар.

Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.