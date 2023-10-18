Львова-Белова открыла XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в российских регионах

Tекст: Александра Юдина

На сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка указано, что Львова-Белова открыла съезд, зачитав приветствие российского лидера Владимира Путина.

«За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей и специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан», – процитировала она президента.

Львова-Белова подчеркнула, что президент призвал продолжать системную работу в новых регионах России, выразив уверенность в конструктивном ключе съезда.

«Этот съезд по праву можно назвать особенным. Мы не стоим на месте, развиваемся, реализуем свои стратегические программы. Все проблемы, которые касаются детей – в фокусе нашего внимания. Это, конечно, и адресная помощь, отработка каждого поступающего обращения, защита прав конкретного ребенка. Но сейчас очень важно выстраивать именно системную работу», – добавила Львова-Белова.

Уполномоченный добавила, что в программе съезда стоит работа в командах, дискуссии, творческие мастерские, мастер-классы.

Также планируется, что на съезде будут обсуждать вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов детей в России, посвятив основное внимание совершенствованию правоприменительной практики и законодательных инициатив в сфере детства, реализации наших стратегических программ, взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, правоохранительными структурами, институтами гражданского общества, СМИ.

Кроме того, вместе с экспертами участники съезда разработают рекомендации по проведению мониторингов деятельности детских домов, социально-реабилитационных центров, домов ребенка, органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего использования в работе, в том числе детскими омбудсменами в регионах.

Как подчеркнул глава края Михаил Дегтярев, съезд выступает продуктивной площадкой для обмена опытом, расширения профессиональных горизонтов, обсуждения задач и поиска эффективных практик.

«Уполномоченные по правам ребенка, сотрудники органов и учреждений системы профилактики, общественные институты – это большая дружная команда, которая способна дать ответы на все вызовы. Правительство региона сотрудничает с краевым детским омбудсменом Петром Перевезенцевым», – заверил он.

Ранее Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.