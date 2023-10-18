Путин подчеркнул важность работы детских правозащитников в новых регионах

Путин назвал институт детских правозащитников авторитетной и востребованной структурой

Tекст: Ольга Никитина

«Приветствую вас на XXI Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные, чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан страны», – говорится в приветствии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что многогранная деятельность уполномоченных по правам ребенка способствует укреплению традиционных ценностей, реализации масштабных и значимых проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, совершенствование профильного законодательства и правоприменительной практики. Он подчеркнул, что сейчас крайне важно продолжать системную работу в новых регионах России.

Президент выразил уверенность в том, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а принятые по его итогам решения обязательно найдут воплощение в реальных делах и начинаниях. «Желаю успехов в вашем благородном труде», – подытожил Путин.

XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в России проводится с 18 по 20 октября в Хабаровске. Участвуют уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, представители администрации президента России, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ и сотрудники их аппаратов, эксперты.