Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.0 комментариев
Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе
Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в узком составе
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Началась беседа в узком составе. После нее – с глазу на глаз», – приводит его слова ТАСС.
Встреча проходит в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь». Переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран продолжались около полутора часа.
Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.