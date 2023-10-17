В ОП России рассказали о роли учителя в освещении событий Великой Отечественной

В Москве прошел форум «Без срока давности: уроки прошлого во имя будущего»

Tекст: Александра Юдина, Ольга Никитина

«Геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны – непростой период истории, особенный для детского восприятия. Как, не травмируя, донести историческую правду, не умаляя весь ужас преступлений… Призываю на форуме собрать, а затем и апробировать лучшие технологии коллег», – сказала Родионова на Всероссийском форуме «Без срока давности: уроки прошлого во имя будущего», который завершается в Москве.

На форуме обсуждались современные образовательные технологии сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации исторических событий. В мероприятии приняли участие более 200 специалистов сферы воспитания из 38 регионов страны, а также из Белоруссии.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко со своей стороны поблагодарила учителей и педагогов за их миссию по историческому просвещению детей и молодежи и работу в проекте «Без срока давности».

На форуме презентовали электронный комплект просветительских материалов для специалистов системы воспитания, который включает интерактивные методики проведения внеурочных занятий на основе фактов геноцида мирного населения СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

Уточняется, что методический конструктор разработан на основе материалов судебных процессов по признанию фактов геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, прошедших в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, а также в Петербурге.

На площадке Общественной палаты участники форума презентовали свои методики и технологии сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации исторических и современных событий на тематических секциях, модераторами которых выступили федеральные эксперты.

Самой дискуссионной секцией стала секция «Патриотическое воспитание в медиапространстве», где Булычева Надежда, продюсер, медиаменеджер, руководитель АНО «Третья Планета», Костин Константин, историк, педагог, режиссер театра и кино, Афанасьев Михаил Васильевич, продюсер, рассказали участникам об особенностях создания патриотического контента для молодежи в современных условиях.

Патриотические проекты НКО, РДДМ «Движение первых» обсуждали вместе с Романом Семеряком, начальник отдела проектов в сфере патриотического воспитания Движения, а доктор педагогических наук Александр Прутченков обсудил с участниками «Растим гражданина: эффективные технологии гражданского воспитания».

Специально для участников форума состоялась творческая встреча с Александром Григорьевичем Звягинцевым – заместителем директора Института государства и права РАН, заместителем руководителя Национального исследовательского центра правового наследия Нюрнбергского процесса ИГП РАН, государственном советником юстиции первого класса, драматургом, киносценаристом и режиссером.

Участники узнали, почему Александр Григорьевич стал интересоваться темой геноцида и проекта «Без срока давности», посмотрели авторский документальный фильм о Нюрнбергском процессе, а также получили автографы творческого деятеля.