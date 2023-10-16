Эксперт назвал главную интригу по итогам выборов в Польше

Эксперт: Кто сформирует правящую коалицию в парламенте Польши – главная интрига по итогам выборов

15 октября в Польше проводились выборы 460 депутатов Сейма и 100 членов Сената. Всего для проведения голосования открылись 31 497 участков, из них 417 находились за границей и восемь – на кораблях. Принять участие в выборах могли 29 091 533 избирателя. Явка на выборах составила 72,9% избирателей. Ожидается, что ГИК Польши огласит окончательные результаты выборов 17 октября, говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Согласно предварительным данным экзит-поллов Ipsos, правящая консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов лидирует с 36,8% голосов, что обеспечивает партии 200 из 460 мест в сейме Польши. На втором месте оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с правоцентристами партии «Гражданская платформа». Партия получила 31,6% голосов и 163 места в парламенте. Правоцентристская коалиция «Третий путь» и левые, возможные союзники «Гражданской платформы» в рамках коалиции, набрали 13% и 8,6% голосов соответственно (55 и 30 мандатов).

Как отмечает Шимов, основная интрига теперь заключается в том, кто сформирует правящую коалицию: «Ситуация весьма неопределенная. Три оппозиционных объединения смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, претендовать на право сформировать правительство».

По словам эксперта НОМ, если PiS удастся договориться с малыми партиями и создать с ними правящую коалицию, никаких принципиальных изменений в польской политике не будет. «Польша продолжит активно помогать Украине и останется сторонником жесткой линии в отношении России – в этом солидарны все ведущие политические силы страны», – констатировал Шимов.

Если правящей станет оппозиционная «Гражданская коалиция», то, по словам эксперта, следует ожидать отдаления Варшавы от Вашингтона, а также сближения с Брюсселем и Берлином. «При таком раскладе Польша смягчит антигерманскую риторику, характерную для PiS. Во внутренней политике следует ожидать противостояния правительства и парламента, с одной стороны, и президента – с другой», – считает эксперт.

В целом основным результатом выборов, добавил эксперт, можно считать относительное ослабление двух ведущих партий и усиление роли малых политических партий. «Примерно такой расклад предсказывали и политические эксперты, и соцопросы. Польский избиратель устал от фактического бипартизма и показал, что находится в поиске неких альтернативных политических сил. После выборов Польша продолжит активно помогать Украине и останется сторонником жесткой линии в отношении России», – заключил Шимов.