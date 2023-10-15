Минздрав: Число погибших в Газе превысило 2,3 тыс. человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, 2329 человек погибли, еще 9042 получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

Как сообщает телеканал Al Hadath, по меньшей мере 55 человек стали жертвами бомбардировок израильских ВВС в населенных пунктах сектора Газа в утренние часы. В атаках также участвовали артиллерия, которая обстреливала восточные районы палестинского района, и израильские ВМС.

Поступили сведения о разрушенных домах в районе индонезийского госпиталя в Эта-Тавваме на севере палестинского района и в лагере беженцев Дейр-эль-Балах поблизости от госпиталя «Шухада аль-Акса», что затрудняет доставку туда раненых каретами скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца.

По информации телеканала, всего за 24 часа в результате израильских налетов погибло свыше 300 человек, среди них есть женщины и дети. Наибольшее число ударов пришлось на кварталы Шейх-Радван, Эль-Карама и Халаф-Бараке в административном центре Газе, где находятся многоэтажные здания.

Ранее в минздраве сообщали, что количество жертв атак Израиля по сектору Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 2,2 тыс.