Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».
Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).