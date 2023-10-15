Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Блинкен и Ван И обсудили конфликт в Израиле
Государственный секретарь США Энтони Блинкен превел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, они обсудил важность поддержания стабильности в ближневосточном регионе и предотвращение вовлечения новых участников в палестино-израильский конфликт.
Также они подчеркнули важность поддержания открытых каналов коммуникаций и ответственного управления отношениями США и КНР, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия запросила проведение голосования по своему проекту резолюции об урегулировании в зоне палестино-израильского конфликта в понедельник.