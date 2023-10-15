Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Россия попросила провести голосование по резолюции по Газе в понедельник
Россия запросила проведение голосования по своему проекту резолюции об урегулировании в зоне палестино-израильского конфликта в понедельник, написал в своем аккаунте в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия ожидает, что Бразилия, председательствующая в Совете, вскоре подтвердит проведение, уточнил Полянский, сообщает РИА «Новости».
Напомним, ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.