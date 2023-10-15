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    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    20 комментариев
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    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    26 комментариев
    15 октября 2023, 02:13

    Россия попросила провести голосование по резолюции по Газе в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия запросила проведение голосования по своему проекту резолюции об урегулировании в зоне палестино-израильского конфликта в понедельник, написал в своем аккаунте в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Россия ожидает, что Бразилия, председательствующая в Совете, вскоре подтвердит проведение, уточнил Полянский, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    14 октября 2023, 17:17
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

    MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Переключение» на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, пишет Military Watch Magazine.

    Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

    До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

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    14 октября 2023, 21:33
    Движение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило об ответном ударе по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» обстреляли ракетами Тель-Авив в ответ на совершенные Израилем удары по сектору Газа, сообщилодвижение ХАМАС.

    В тексте заявления группировки  указывается, что Тель-Авив был атакован «в ответ на преступления, совершаемые оккупационными [израильскими] силами в отношении гражданского населения [Газы]», передает ТАСС.

    Между тем, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги. Воздушная тревога продолжает звучать в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне.

    Напомним, что Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    14 октября 2023, 06:58
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток, чтобы «укрепить позиции США», сообщает Центральное командование ВС страны.

    Самолеты сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, чтобы усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 18:58
    Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
    Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля начала массированные бомбардировки по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по «террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа», передает ТАСС.

    Ранее Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 14:21
    Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек

    Посольство России: Количество погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек

    Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.

    По данным израильских компетентных органов, погибших россиян, а также граждан, имевших гражданство Израиля, увеличилось до 16 человек, передает ТАСС.

    Известно, что в данный момент консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением сведений.

    Кроме того, как минимум один россиянин находится в заложниках в секторе Газа.

    Ранее посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.

    Коментарии (17)
    14 октября 2023, 20:14
    Израиль подготовился к наступлению «с воздуха, моря и земли»

    Израиль анонсировал наступление «с воздуха, моря и земли» в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию, пишет Haaretz.

    ЦАХАЛ готовится к наступлению, которое включает, среди прочего, комплексное и скоординированное нападение «с воздуха, моря и земли», армия развернута по всей стране, передает ТАСС.

    О подготовке к следующему этапу операции в секторе Газа сообщил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. До этого он говорил, что действия страны в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.

    Ранее Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 10:24
    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг

    Армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности»

    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающие на севере сектора Газа более одного миллиона палестинцев должны переместиться как можно скорее на юг анклава для «их же безопасности», заявил спикер армии Израиля Авихай Адраи.

    В своей соцсети X он от лица властей Израиля призвал жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг – армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

    Также была опубликована карта, согласно которой жителям приморских районов позволят попасть к улицам Салах ад-Дина и аль-Бахр.

    Ранее в ООН заявили о десятках тысяч палестинцев, покинувших дома.

    Коментарии (26)
    14 октября 2023, 16:30
    В НАТО удивились обходу ХАМАС систем наблюдения Израиля

    Foreign Policy: Обход боевиками ХАМАС систем наблюдения Израиля удивил НАТО

    В НАТО удивились обходу ХАМАС систем наблюдения Израиля
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Североатлантическом альянсе удивились тому, что группировка ХАМАС смогла незаметно начать операцию в Израиле в обход его системы наблюдения, пишет Foreign Policy.

    То, что ХАМАС смог обойти систему наблюдения, поразило главу Военного комитета НАТО Роба Бауэра, сообщило издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».

    «Предупреждения не было. Что это значит, если вы доверяете автоматизации... автономным системам или искусственному интеллекту... и все равно все были удивлены?», – приводит издание слова Бауэра.

    Как пишет журнал, атака ХАМАС показала, что высокотехнологичные армии можно застать врасплох с использованием базовых технологий, поэтому в альянсе обеспокоились чрезмерным использованием искусственного интеллекта.

    Ранее на Западе описали тяжелые последствия конфликта в Израиле.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 16:28
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана, сообщила Армия обороны Израиля.

    В сообщении ЦАХАЛ уточняется, что израильские солдаты наносят удары по источнику пусков снарядов, передает РИА «Новости».

    Ранее армия обороны Израиля предотвратила попытку проникновения на территорию еврейского государства «террористической ячейки» из Ливана.

    В ночь на субботу ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного объекта.

    Коментарии (7)
    14 октября 2023, 09:36
    В Израиле пресекли попытку проникновения группы ливанских террористов

    Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну группы ливанских террористов

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля предотвратила попытку проникновения на территорию еврейского государства «террористической ячейки» из Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

    Уточняется, что некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля, нескольких террористов армия Израиля ликвидировала с помощью беспилотника, передает ТАСС.

    В ночь на субботу ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного объекта.

    Коментарии (6)
    14 октября 2023, 09:19
    На Западе описали тяжелые последствия конфликта в Израиле

    Bloomberg: Расширение конфликта в Израиле может спровоцировать глобальную рецессию

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с Израилем и ХАМАС может обернуться тяжелыми потрясениями в мировой экономике, пишет Bloomberg.

    Так, издание подчеркивает, что конфликт на Ближнем Востоке, «подобно прежним войнам» в том регионе может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевого морского пути, поэтому конфликт вызовет потрясения по всему миру.

    В материале указано, что мировая экономика все еще уязвима, она пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине.

    «Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию», – заверили авторы статьи.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.

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    14 октября 2023, 12:59
    В ХАМАС заявили о ракетном ударе в сторону Тель-Авива

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что нанесло ракетный удар в сторону Тель-Авива

    В ХАМАС заявили о ракетном ударе в сторону Тель-Авива
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву, следует из заявления боевого крыла ХАМАС, группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    В заявлении указано, что ракетная атака проведена по Тель-Авиву в ответ на распоряжения о перемещении палестинцев из северной части Газы и нападения на мирных жителей сектора, передает ТАСС.

    Ранее в субботу армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности».

    Коментарии (119)
    14 октября 2023, 13:48
    Глава JPMorgan предупредил о самом опасном за десятилетия времени

    Глава JPMorgan Даймон предупредил о самом опасном за десятилетия времени

    Tекст: Александра Юдина

    Один из крупнейших банков мира JPMorgan проводит по сотне стресс-тестов в неделю в связи с рисками, связанными с конфликтами на Украине и Израиля с ХАМАС, заявил гендиректор банка Джейми Даймон.

    По его словам, в данный момент происходит, вероятно, самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия, мир надеется на лучшее, но готовит компанию к широкому спектру развития событий, передает РБК.

    Даймон отметил, что руководители американских банков «карабкаются по стене беспокойства», в частности, банк JPMorgan проводит по сто стресс-тестов в неделю.

    Аналитики банка при этом указали, что риски рецессии в США менее вероятны, чем мягкая посадка – замедление экономики без серьезного экономического спада и высокого уровня безработицы.

    Как добавил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, миллиардер, которого СМИ называют «Стивом Джобсом от инвестирования», Рэй Далио, война Израиля и ХАМАС грозит привести к появлению новых конфликтов, а также еще одним шагом к «гораздо более ужасной горячей мировой войне».

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    14 октября 2023, 17:26
    Бойцы «Хезболлах» заявили об атаке позиций армии Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанская шиитская группировка «Хезболлах» сообщила об атаке четырех позиций израильской армии.

    Бойцы группировки атаковали управляемыми ракетами радиолокационные станции и командные пункты на высотах Рувейсат-эль-Алям, Эс-Самака, Зыбдин и Рамта, говорится в заявлении, переданном телеканалом Al Manar, передает ТАСС. Утверждается, что Израиль «понес потери в живой силе и технике».

    Ранее в Израиле посоветовали «Хезболле» не вмешиваться в конфликт.

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    14 октября 2023, 19:27
    Появились кадры «обстрела колонны» уезжающих на юг жителей сектора Газа

    Опубликованы кадры предположительно обстрела колонны уезжающих на юг жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликованы кадры, предположительно, обстрела армией обороны Израиля колонны жителей сектора Газа, которые перемещаются на юг анклава.

    В соцсетях пишут, что на кадрах – удары Израиля по уезжающим в эвакуацию жителей сектора Газа, которых ранее они просили переместиться на юг анклава, передает RT.

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.

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