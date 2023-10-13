Названы альтернативы вину из Испании и Италии

Fort: Недорогие вина из Италии и Испании в России заменят напитки из Чили и ЮАР

Tекст: Ольга Никитина

Исполнительный директор Fort Александр Липилин рассказал РИА «Новости», что повышение ввозных пошлин на вина из недружественных стран, вступившее в силу в августе, повлияло на сегмент недорого вина. Сейчас в нем продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, однако вскоре их не останется. А в более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире, отметил эксперт.

В свою очередь директор по импорту компании Дарья Сологуб сообщила, что вина из наиболее популярных стран (Италии, Испании и Франции, а также Австралии, США и Новой Зеландии) в недорогом сегменте заменятся продукцией из Чили, Аргентины и ЮАР. Так, вина из Чили в России и ранее занимали достаточно большой объем рынка (порядка 4%) и входили в пятерку наиболее популярных в нашей стране. А в этом году урожай в этой стране ожидается нормальным, причин для подорожания вина не предвидится, сообщила она.

В ЮАР, по словам эксперта, производится множество недорогих базовых вариантов вин, интересных в средней ценовой категории. При этом плюсом станет удобная логистика.

Растет популярность турецких вин у потребителей в России, сообщила Сологуб.

Напомним, в июле правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года.