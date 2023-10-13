Отказ Молдавии от эвакуации граждан из Израиля привел к скандалу

Решение Молдавии не проводить централизованную эвакуацию граждан из Израиля привело к скандалу

Tекст: Антон Антонов

Власти Молдавии заявили, что гражданам страны для эвакуации из Израиля следует воспользоваться коммерческими авиарейсами. Шор сообщил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, но власти страны не позволили самолету приземлиться в Кишиневе. По версии МИД Молдавии, рейс задерживается из-за большого числа полетов в аэропорту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Orizont TV.

Представитель Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика заявила, что ОГА получил запрос на выполнение чартерного рейса из Израиля с молдавскими гражданами днем в четверг, регламент позволяет рассматривать подобную заявку в течение 48 часов, поэтому разрешение будет выдано после того, как пройдут все проверки, поскольку «самолет должен прибыть из зоны повышенного риска».

«Весь день организованный мною чартерный самолет с молдавскими семьями с детьми ждал разрешения на вылет в Кишинев из израильского аэропорта Бен-Гурион. И только в ночи мы получили это разрешение. <...> Вылет перенесен на утро. Всем пассажирам мы организовали трансфер и проживание в гостинице», – приводит ТАСС слова Шора.

Напомним, в список России на эвакуацию из сектора Газа вошли граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Палестины.